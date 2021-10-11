الرئيس التونسي يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها

الرئيس التونسي قيس سعيد خلال توقيع الأمر الرئاسي للحكومة التونسية، 11 أكتوبر 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد، الإثنين، أمرًا بتسمية حكومة جديدة بعد 11 أسبوعًا من توليه السلطات في البلاد.

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» بيانًا مصحوبًا بصورة للرئيس سعيد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه «رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأدى 25 عضوا في الحكومة اليمين، وفق بث مباشر للتلفزيون الحكومي. ولأول مرة في تاريخ البلاد، أوكلت امرأة هي الاستاذة الجامعية المتخصصة في الجيولوجيا وغير المعروفة في الأوساط السياسية نجلاء بودن مهمة تشكيل الحكومة، رغم أن سلطاتها وسلطات وزرائها ستكون محدودة بناء على التغييرات التي أقرّها الرئيس على السلطة التشريعية والتنفيذية. وسيكون نشاطها مراقبا وتحت اشراف سعيّد.



وأكدت بودن في كلمة أن من أهم مهام الحكومة الجديدة مكافحة الفساد. وفي 29 سبتمبر الماضي، كلف الرئيس التونسي للمرة الأولى في تاريخ البلاد امرأة هي نجلاء بودن، تشكيل حكومة جديدة، إثر إقالته رئيس الوزراء السابق، وتعليقه أعمال البرلمان، وتوليه السلطات منذ أكثر من شهرين.

وفي 22 سبتمبر، أصدر سعيّد تدابير «استثنائية» بأمر رئاسي أصبحت بمقتضاها الحكومة مسؤولة أمامه فيما يتولى بنفسه إصدار التشريعات بمراسيم عوضا عن البرلمان، ما اعتبره خبراء تمهيدا لتغيير النظام السياسي البرلماني في البلاد الذي نص عليه دستور 2014.

كما قرّر سعيّد رفع الحصانة عن النواب وتعليق رواتبهم والمنح المالية التي كانوا يتقاضونها. وفي 29 سبتمبر، كلّف الرئيس بودن تشكيل حكومة جديدة.

الرئيس التونسي قيس سعيد و ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن خلال توقيع الأمر الرئاسي للحكومة التونسية، 11 أكتوبر 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)

الرئيس التونسي قيس سعيد و ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن خلال توقيع الأمر الرئاسي للحكومة التونسية، 11 أكتوبر 2021. (لقطة مثبتة من تسجيل مصور)