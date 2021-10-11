نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات العراقية بلغت 41%

عد يدوي للأصوات في الانتخابات العراقية، 10 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

بلغت نسبة المشاركة الأولية في الانتخابات التشريعية العراقية 41%، وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، صباح الإثنين، ما يعني أن نسبة المقاطعة تجاوزت تلك التي سُجِّلت العام 2018، واعتبرها البعض مضخّمة حينذاك.

وقالت المفوضية إن هذه النسبة احتُسبت من مجموع المحطات المستلمة، البالغة نسبتها 94% من مراكز الاقتراع، مشيرة إلى أن عدد المقترعين الأولي بلغ أكثر من تسعة ملايين شخص، وفي العام 2018، بلغت نسبة المشاركة 44.52%، وفق الأرقام الرسمية التي نقلتها وكالة «فرانس برس».

ودعي نحو 25 مليون شخص، يحق لهم التصويت، إلى الاختيار من بين 3200 مرشح في انتخابات العام 2021 المبكرة وفق قانون انتخابي جديد ينص على التصويت الأحادي للمجلس المؤلف من 329 مقعدًا.

في العاصمة بغداد، تراوحت نسبة المشاركة بين 31 و34% وفق المفوضية، وشارك عشرات المراقبين الدوليين من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة في مراقبة الانتخابات العراقية الإثنين، التي واجهت بعض الصعوبات التقنية.

وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون، في مؤتمر صحفي الأحد، «للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة»، مضيفة: «هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك».