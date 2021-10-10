انتخابات العراق: استمرار فرز الأصوات وسط ترقب للنتائج.. وإعلانها خلال اساعات

التصويت في الانتخابات العراقية. (الإنترنت)

قالت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن النتائج سيُعلن عنها في الساعات المقبلة (خلال الساعات الـ24 المقبلة)، ولكنها لم تكشف عن نسبة المشاركة، معلنة أنها ستنشر تقريرًا مكتوبًا خلال «ساعتين تقريبًا» لتوضيح هذه المسألة.

وفي مؤتمر صحفي موجز، قالت جليل عدنان خلف رئيس اللجنة، إن إنجاز الانتخابات كان «صعبًا» وتطلب العمل من أجل تحضيرها نحو سنتين. وبخصوص بعض المخالفات التي شابت العملية الانتخابية، ذكر الناطق باسم اللجنة أنه يحق لأي مواطن رفع شكوى طالبًا النظر في هذه المسألة.

نقطة شروع باتجاه الإصلاح

في أول تعليق له على الانتخابات أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، في تغريدة عبر «تويتر» أن إتمامها بمثابة «نقطة شروع باتجاه الإصلاح الذي ينشده الشعب وتأكيد على خياره الديمقراطي»، مضيفًا: «تنتظرنا مهمة جسيمة لتشكيل سلطات معبّرة عن إرادته تُحقق تطلعاته نحو مستقبل أفضل».

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نقلت وكالة الأنباء العراقية عن مسؤول في وفد الجامعة العربية لمراقبة الانتخابات أن المؤشرات الأولية «تشير إلى نجاح العملية الانتخابية في العراق». وقال الأمين العام المساعد، رئيس بعثة وفد جامعة العربية، السفير سعيد أبوعلي، إن هناك بعض الملاحظات التي تم تسجيلها ولكنها «لا تؤثر في جوهر نجاح الانتخابات».

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية انتهاء التصويت وإغلاق صناديق الاقتراع على أن يبدأ صدور النتائج لاحقًا هذا المساء. وفي السياق، علق رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي على يوم الانتخابات قائلاً، إن السلطة «أتممت واجبها بإجراء انتخابات نزيهة وآمنة»، شاكرًا الناخبين والمرشحين والمراقبين والقوى السياسية والقوى الأمنية والمراجع الدينية.

نسبة المشاركة

قبل نحو ثلاث ساعات من إغلاق صناديق الاقتراع عند الساعة 18.00 (15.00 ت غ)، لم تتخط نسبة المشاركة الـ30%، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن رئيس المفوضية الانتخابية جليل عدنان.

وقالت رئيسة بعثة المراقبة الأوروبية فايولا فون كرامون في مؤتمر صحفي «للأسف، في هذه المرحلة، لاحظنا نسبة مشاركة ضئيلة»، مضيفةً «هذه إشارة سياسية واضحة، وليس لنا إلا أن نأمل بأن تلتفت النخبة السياسية إلى ذلك».