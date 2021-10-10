بدء محاكمة شقيق الرئيس الجزائري السابق بوتفليقة بتهم فساد وتزوير

سعيد بوتفليقة التقطت في في العاصمة الجزائر. (أ ف ب)

بدأت في الجزائر، الأحد، محاكمة مستشار وشقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة مع مسؤولين سابقين بتهم فساد وتزوير، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية.

وبدأت محكمة الجنايات بالدار البيضاء بالضاحية الغربية للجزائر العاصمة، جلسة محاكمة سعيد بوتفليقة ووزير العدل السابق الطيب لوح ورجل الأعمال علي حداد ومتهمين آخرين، وفق «فرانس برس».

استغلال الوظيفة

ووُجِّهت إلى هؤلاء تهم «إساءة استغلال الوظيفة» و«إعاقة السير الحسن للعدالة» و«التحريض على التحيز وعلى التزوير في محررات رسمية».

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وكان من المقرر بدء المحاكمة في 27 سبتمبر؛ لكن تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع. وتم توقيف سعيد بوتفليقة (63 عامًا) في مايو 2019 وحوكم في محكمة عسكرية مع ثلاثة متهمين آخرين وحُكم عليه بالسجن 15 سنة بتهمة «التآمر ضد سلطة الدولة والجيش».