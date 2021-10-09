السعودية: بدء تطبيق اشتراط الحصول على جرعتين من لقاحات كورونا لدخول المواقع الحكومية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 أكتوبر 2021, 11:43 مساء
ممرضة تحقن شخصاً بجرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في السعودية.(أ ف ب)

أعلنت وزارة الداخلية السعودية بدء تطبيق اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة كشرط لدخول عدد من الأماكن والأنشطة، منها المنشآت الحكومية. 

وأوضحت الوزارة أن التطبيق سيكون من السادسة صباح يوم الأحد، وذلك عند دخول مواقع الأنشطة الاقتصادية أو التجارية أو الثقافة أو الترفيهية أو الرياضية أو السياحية أو المناسبات العلمية أو الاجتماعية، والمنشآت الحكومية والخاصة، وركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأشارت إلى استثناء الفئات المسموح لها بذلك والمستثناة من أخذ اللقاح، وذلك حسبما يظهر في التطبيق الإلكتروني الذي يسجل عليه المحصنين بالمملكة (توكلنا).

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