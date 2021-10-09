انقطاع الكهرباء عن كل لبنان بسبب أزمة الوقود

لبنانية تربط بطارية بجهاز إلكتروني في بيروت على ضوء شمعة. (أ ف ب)

دخل لبنان، ظهر اليوم السبت، في ظلام تام بعد خروج أكبر محطتي كهرباء من الخدمة بسبب نقص الوقود، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال مسؤول لبناني لوكالة «رويترز»، إن «شبكة كهرباء لبنان توقفت تمامًا عن العمل عند ظهر اليوم، ومن المستبعد أن تعمل حتى نهار الإثنين المقبل أو لأيام عدة».

وأضاف: أن «شركة كهرباء لبنان تحاول أن تستعين بمخزون الجيش من زيت الوقود لتشغيل إحدى المحطتين بشكل موقت لكن ذلك لن يحدث قريبًا».

وتوقف آخر معمل حراري عن العمل في محطة الزهراني بعد توقف معمل دير عمار يوم الجمعة بسبب نقص الوقود، ويعتمد معظم اللبنانيين على مولدات الكهرباء الخاصة التي تعمل بالديزل بالرغم من نقص المعروض.

ونتجت أزمة الوقود عن انهيار مالي يعصف بالاقتصاد اللبناني منذ 2019، حيث فقدت العملة نحو 90% من قيمتها وانزلق أكثر من ثلاثة أرباع السكان إلى براثن الفقر، ويشهد لبنان منذ نحو عامين انهيارًا اقتصاديًا غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية أبرزها الوقود. وانعكس شُحّ المحروقات على مختلف القطاعات من كهرباء ومستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.