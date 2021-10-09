جرحى في هجوم بطائرة مسيّرة استهدف مطارا في جازان السعودية

أضرار عند مدخل مطار أبها في جنوب المملكة بعد تعرضه لهجوم بطائرة مسيرة في 31 أغسطس. (أرشيفية: أ ف ب)

أُصيب عشرة أشخاص بجروح، الجمعة، في هجوم بطائرة مسيَّرة أطلقها الحوثيون في اليمن واستهدفت مطارًا دوليًا في جازان في جنوب السعودية، حسب ما أفاد الإعلام السعودي الرسمي، غداة هجوم مماثل استهدف أيضًا مطارًا في أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، مساء الجمعة، إعلانه أن «محاولة الهجوم العدائي (على مطار الملك عبدالله بجازان) تم تنفيذه بطائرة مسيَّرة ومفخخة ونتج عن ذلك وقوع 10 إصابات بين المدنيين من المسافرين والعاملين بالمطار»، حسب «فرانس برس».

وأشار التحالف إلى أن الحصيلة تشمل «6 سعوديين من مسافرين وعاملين في المطار وثلاثة عاملين من بنغلادش وعامل سوداني»، دون أن يحدد مدى خطورة حالتهم. وكان التحالف أعلن في وقت سابق أن الهجوم سبَّبه سقوط مقذوف معاد على المطار الذي يمر من خلاله «آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة» وأسفر عن وقوع خمسة إصابات طفيفة.

جريمة حرب

وقال الناطق باسم التحالف العميد تركي المالكي إن «استهداف مطار مدني قد يرقى إلى جريمة حرب لتعمد استهداف المدنيين». ونشر حساب قناة الإخبارية على «تويتر» صورًا تظهر نوافذ محطمة، فيما أفاد مراسل القناة أن «الحركة طبيعية في محيط المطار». ولم يصدر أي تعليق عن المتمردين الحوثيين حتى الآن.



وليل الأربعاء - الخميس، أُصيب أربعة أشخاص بجروح طفيفة إثر اعتراض هجوم بطائرة مسيَّرة مفخخة استهدف مطار أبها في جنوب المملكة. وفي 31 أغسطس، أصيب ثمانية أشخاص بجروح وتضررت طائرة مدنية في هجوم بمسيّرة ضد المطار نفسه. وجاء ذلك الهجوم بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب بعرقلة حركة الملاحة.



وتقود السعودية منذ 2015 تحالفًا عسكريًا داعمًا للحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا والتي تخوض نزاعًا داميًا ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم الكثير من المدنيين، كما تسبب بأسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة.