قوات الأمن والنازحون يصوتون في الانتخابات التشريعية بالعراق قبل انطلاقها رسميا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 أكتوبر 2021, 09:16 صباحا
أفراد من قوات الأمن العراقية يصوتون بالانتخابات الشريعية في بغداد، 08 أكتوبر 2021، (ا ف ب)

انطلقت في العراق اليوم الجمعة، عملية التصويت الخاص للقوات الأمنية والنازحين والمساجين، في الانتخابات التشريعية المبكرة، قبل يومين من انطلاقها رسميا، حيث يرى خبراء أن نسبة المشاركة فيها ستكون ضئيلة.

وفي العاصمة بغداد حيث نشر عدد كبير من القوات الأمنية في محيط مراكز الاقتراع، وشاهد مصور فيديو في وكالة فرانس برس العشرات من طلاب الكلية العسكرية يقفون بالصف داخل مدرسة للتصويت، واضعين كمامات على وجوههم ومرتدين قفازات للوقاية من الوباء.

ودعي أكثر من مليون عسكري وعنصر أمن، في كافة المؤسسات الأمنية، للمشاركة في الاقتراع، الذي يشمل أيضاً 120 ألفاً و126 نازحاً، يقطن بعضهم نحو 27 مخيماً ويفوق عددهم الإجمالي المليون نازح.

فضلاً عن الانتشار الأمني الكثيف في شوارع العاصمة، قامت القوات المسلحة العراقية بطلعات جوية بطائرات حربية سمعت أصواتها صباحاً في أجواء بغداد، بهدف تأمين الانتخابات البرلمانية، كما قالت خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الداخلية في بيان.

وعرضت قناة الإخبارية الرسمية من جهتها صوراً من أكثر من مركز اقتراع أظهر العشرات من العسكريين وعناصر الأمن يصطفون بانتظار دورهم للتصويت.

في المقابل، لم يُشمل الحشد الشعبي العراقي وهو تحالف فصائل شيعية باتت منضوية في القوات الرسمية، بترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة على غرار القوات الأمنية، بل سيصوت عناصره في الموعد العادي الأحد.

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