الحكومة المغربية الجديدة تؤدي اليمين القانونية أمام الملك محمد السادس

الملك محمد السادس مع رئيس الوزراء عزيز أخنوش بعد أداء اليمين القانونية بالقصر الملكي في فاس. (الخارجية المغربية)

أدت الحكومة المغربية الجديدة برئاسة عزيز أخنوش، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي في مدينة فاس، في مراسم حضرها ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، والحاجب الملكي محمد العلوي.

وضمت التشكيلة الحكومية الجديدة التي نشرتها وزارة الخارجية المغربية عبر صفحتها على «فيسبوك» 24 وزيرا بينهم 7 نساء بالإضافة إلى رئيس الحكومة رجل الأعمال رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وحافظ وزيرا الداخلية والخارجية على مواقعهما كما ضمت القائمة وجوها جديدة من التكنوقراط، وجاء تشكيل الحكومة كالآتي:

- عزيز أخنوش، رئيس الحكومة،

- عبدالوافي لفتيت: وزير الداخلية،

- ناصر بوريطة: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

- عبداللطيف وهبي: وزير العدل.

- أحمد التوفيق: وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية.

- محمد حجوي: الأمين العام للحكومة،.

- نادية فتاح العلوي: وزيرة الاقتصاد والمالية.

- نزار بركة: وزير التجهيز والماء.

- شكيب بنموسى: وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة،.

- نبيلة الرميلي: وزيرة الصحة والحماية الاجتماعية.

- فاطمة الزهراء المنصوري: وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.

- محمد صديقي: وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

- يونس سكوري: وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى، والشغل والكفاءات.

- رياض مزور: وزير الصناعة والتجارة.

- فاطمة الزهراء عمور: وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

- عبداللطيف ميراوي: وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.

- ليلى بنعلي: وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة.

- محمد عبدالجليل: وزير النقل واللوجستيك،.

- محمد مهدي بنسعيد: وزير الشباب، والثقافة والتواصل.

- عواطف حيار: وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة.

- عبداللطيف لوديي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

- محسن جازولي: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية.

- فوزي لقجع: الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية.

- مصطفى بايتاس: الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة.

- غيثة مزور: الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.

ونوهت وزارة الخارجية المغربية إلى أنه سيتم لاحقا تعيين كتاب دولة في بعض القطاعات الوزارية، مشيرة إلى أن الملك محمد السادس وولي العهد وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد التقطوا صورة تذكارية في ختام المراسم مع أعضاء الحكومة الجديدة.