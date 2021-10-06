الإمارات تؤكد «خروجها» من أزمة «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 أكتوبر 2021, 02:17 مساء
رجل يسجل بياناته قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس «كورونا» في مركز للتطعيم في دبي، 3 فبراير 2021. (أ ف ب)

أكد ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأربعاء، أن الحياة بدأت تعود «إلى طبيعتها» في الإمارات بعد جائحة «كوفيد-19».

وقال ولي عهد أبو ظبي في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الإمارات: «أريد أن أؤكد بداية عودة الحياة إلى طبيعتها في الدولة سواء في العمل أو الدراسة أو العادات والممارسات اليومية للمجتمع مع الأخذ بالأسباب الاحترازية ومراعاة بعض التغيير في سلوكياتنا الحياتية».

وأضاف: «سنة 2020 كانت صعبة وشهدت تحديات كبيرة (...) لكن دولة الإمارات ولله الحمد استطاعت أن تكون من أوائل الدول التي تخرج من الأزمة».

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والإمارات من الدول التي قامت بحملة تلقيح مكثفة وسريعة لسكانها، مع عشرين مليون جرعة، فيما يبلغ عدد السكان عشرة ملايين.

وحسب ولي عهد أبوظبي، فإن الأمور التي ساعدت في بدء عودة الحياة إلى طبيعتها هي «توفر اللقاحات واستمرارية الفحوصات بجانب توفر بعض العلاجات الحديثة في دولة الإمارات وعدد من دول العالم».

وسجلت الإمارات حتى الآن أكثر من 377 ألف إصابة و2107 حالات وفاة بالفيروس.

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