العراق: «الحشد الشعبي» يندد بعدم مساواته مع القوات الأمنية بالتصويت في أماكن عملهم

عناصر من الحشد الشعبي يشاركون بتشييع رمزي في بغداد لضحايا من عناصره قضوا بغارة أميركية. (أ ف ب)

ندد الحشد الشعبي العراقي وهو تحالف فصائل شيعية باتت منضوية في القوات الرسمية، بقرار السلطات عدم شمله في ترتيبات التصويت الخاص في الانتخابات النيابية المبكرة على غرار القوات الأمنية، وفقا لوكالة «فرانس برس».

ويفترض أن يدلي عشرات الآلاف من مقاتلي الحشد الشعبي بأصواتهم في العاشر من أكتوبر على غرار أي مواطن آخر في دوائرهم الانتخابية، لكن تحقيق ذلك صعب لأنهم منتشرون في أرجاء البلاد كافة.

تصويت خاص للقوات الأمنية في الانتخابات

في المقابل، تشارك القوات الأمنية في الانتخابات عبر «تصويت خاص» ينظم في الثامن من أكتوبر، ويدلون بأصواتهم في مراكز اقتراع خصصت لهم، وقال أحمد الأسدي أحد نواب الكتلة التابعة للحشد في البرلمان، في بيان نشر على مواقع التواصل الاجتماعي الأحد: «بالتأكيد سمعتم بأن أخوانكم في الحشد الشعبي قد حُرموا من التصويت الخاص وبالتالي لا يستطيعون التصويت إلا اذا تركوا السواتر وعادوا إلى مناطقهم».

ودعا مناصريه إلى التوجه إلى التصويت بالمئات لـ«نعوض عن أصوات أبطالنا الذين سيكونون مدافعين عنا في السواتر، حتى نحقق نصرنا»، وتأسس الحشد الشعبي في 2014 لدعم القوات العراقية في القتال ضد تنظيم الدولة «داعش» الإرهابي الذي كان يسيطر حينها على أجزاء واسعة من البلاد.

ويبلغ عدد المنضوين في الحشد 160 ألف عنصر وهو يضمّ عشرات الفصائل الشيعية وغالبيتها موالية لطهران. ويتهمهم ناشطون مناهضون للنظام بأنهم أداة إيرانية في البلاد وبأنهم خلف قمع الأصوات المنتقدة.

في الأثناء، أوضحت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات السبت بأنها تواصلت أكثر من مرة مع مسؤولي الحشد الشعبي بغرض: «تزويدها بأسماء منتسبيهم، ووضعهم في سجل الناخبين الخاص وإصدار بطاقات بايومترية للتصويت الخاص»، وفق ما قالت الناطقة باسمها جمانة الغلاي في بيان.

وأضافت أن «هيئة الحشد لم تزود المفوضية بأسماء منتسبيهم، لذلك فإن مفوضية الانتخابات شملتهم بالتصويت العام»، ويشمل التصويت الخاص في الثامن من أكتوبر نحو مليوني عنصر من القوات الأمنية، بالإضافة إلى النازحين والمساجين. ودعي أكثر من 25 مليون ناخبا للمشاركة في الاقتراع في الانتخابات المبكرة في 10 أكتوبر التي كان يفترض عقدها في 2022.

من جهته اعتبر أبو علي العسكري الناطق باسم كتائب «حزب الله» إحدى أكثر فصائل الحشد نفوذا، في بيان السبت أن «حرمان مجاهدي الحشد الشعبي من التصويت الخاص في الانتخابات المقبلة يعد استهدافا لهذه الشريحة المضحية وسلبا لحقهم في اختيار من يمثلهم ويحميهم ممن يسعون إلى تضعيف قوتهم ومصادرة انتصاراتهم».

وتملك غالبية فصائل الحشد تكتلا سياسيا مشاركا في الانتخابات التشريعية، فيما تضمّ الكتلة السياسية المرتبطة به في البرلمان الحالي 48 نائبا من أصل 329،وهم دخلوا البرلمان للمرة الأولى في العام 2018 مدفوعين بالانتصارات التي تحققت ضد تنظيم «داعش».