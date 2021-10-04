الأردن: سكان مخيم «الركبان» بين الاعتقال و«الموت ببطء»

قافلة مساعدات من الهلال الأحمر إلى مخيم الركبان. 6 فبراير 2019. (أ ف ب)

وسط منطقة صحراوية قاحلة قرب الحدود مع الأردن، يجد آخر النازحين السوريين في مخيم «الركبان» أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: الرحيل إلى مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد والمخاطرة بالتعرض للاعتقال وربما الاختفاء القسري أو «الموت البطيء» وسط ظروف معيشية قاهرة، وفقا لوكالة «فرانس برس».

على مر السنوات الماضية، خرج عشرات الآلاف من المخيم هربا من الوضع المعيشي الصعب، وتوجه غالبيتهم إلى مناطق سيطرة قوات النظام. وقع المنشقون أو المقاتلون المعارضون السابقون منهم اتفاقات تسوية يُفترض أنها تحميهم من الملاحقة الأمنية.

خطة لمغادرة مخيم «الركبان»

وبعدما غادر بضع مئات العام 2019 عبر الأمم المتحدة، بدأت الأخيرة الشهر الحالي دعم خطة لمغادرة الراغبين، ما أثار انتقاد منظمات حقوقية عدة أبرزها منظمة العفو الدولية معتبرة أن من شأن ذلك أن يعرض المغادرين لـ«انتهاكات» في مناطق سيطرة النظام.

ويقول عسكري منشق عن النظام فضل عدم الكشف عن اسمه لوكالة «فرانس برس»، نحن «عالقون بين نارين، إذا دخلنا سورية سنكون هالكين، وإذا بقينا في المخيم سنعيش كمن يموت ببطء»، ويوضح: «المخيم معدوم الخدمات نعيش في صحراء قد نموت فيها من الجوع أو المرض»، فيما لم تدخل الأمم المتحدة أي مساعدات إنسانية إلى مخيم «الركبان» منذ العام 2019، وما من منظمات أخرى عاملة فيه، وتحتاج الامم المتحدة لموافقة الحكومة السورية لإدخال المساعدات.

ويؤوي مخيم «الركبان» الذي تأسس عام 2014 ويقع في منطقة حدودية فاصلة بين سورية والأردن، نحو عشرة آلاف نازح حاليا، من نحو أربعين ألفا كانوا يقطنوه قبل سنوات وقد وفدوا إليه تباعا هاربين من المعارك على جبهات عدة في طريقهم الى الأردن. لكنهم وجدوا أنفسهم عالقين قرب الحدود، ويقع المخيم ضمن منطقة أمنية بقطر 55 كيلومترا أقامها التحالف الدولي بقيادة واشنطن وأنشأ فيها قاعدة التنف العسكرية. وينتشر في المنطقة مقاتلون معارضون تدعمهم واشنطن.

وبدأت أوضاع العالقين في المخيم بالتدهور خصوصا منذ إعلان الأردن منتصف 2016 حدوده مع سورية والعراق منطقة عسكرية مغلقة. وزاد الوضع سوءا مع تفشي وباء «كوفيد-19» وإغلاق الأردن حدوده تماما، ويقول رئيس المجلس المحلي للمخيم محمد درباس الخالدي لـ«فرانس برس»، منذ «العام 2016 ونحن محاصرون في الصحراء».

وتقتصر الخدمات الطبية على مستوصف وممرضين يقدمون إسعافات أولية بغياب أطباء أو جراحين على حد قوله. أما «خيم التعليم فمهترئة والغرف المبنية من تراب بحاجة إلى ترميم»، ويعتمد سكان المخيم بشكل أساسي على طرق التهريب لإحضار بضائع تُباع بأسعار مرتفعة تفوق قدرة معظمهم. واضطر كثر الى بيع ممتلكاتهم من سيارات أو مزارع أو عقارات لتأمين الأموال، وفق الخالدي، بينما يعتمد بعضهم على أموال يرسلها أقاربهم بين الحين والآخر.

بعدما غادر الآلاف على مر السنوات هربا من الظروف المعيشية الصعبة، فتحت دمشق في فبراير 2019، باب العودة أمام الراغبين. وجرى تنظيم عمليات نقلهم إلى مراكز إيواء وأحصت الأمم المتحدة منذ مارس 2019 مغادرة 20106 أشخاص «طوعا» إلى مراكز إيواء في حمص وسط البلاد، ووفرت مع الهلال الأحمر السوري الدعم لنقل 329 شخصا منهم، فيما غادر الباقون بطرقهم الخاصة.

حلول مستدامة وآمنة لسكان الركبان

وأدخلت الأمم المتحدة في 11 سبتمر قافلة مؤلفة من خمس شاحنات لـ«دعم العائلات التي تسجلت طوعا لمغادرة الركبان»، لكن بضعة أشخاص تصدوا للقافلة ومنعوها من إتمام مهمتها وتوضح الناطقة باسم مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة الخاص بسورية دانييل مويلان لـ«فرانس برس»، تركز الأمم المتحدة على إيجاد حلول «مستدامة وآمنة وكريمة لسكان الركبان» وتلفت إلى أن الهدف من دعم القافلة كان «مساعدة من تسجلوا طوعا لطلب المساعدة من أجل مغادرة الركبان».

وبحسب خطة سلمتها إلى المجلس المحلي في المخيم واطلعت «فرانس برس» على نسخة منها، من المفترض أن تدعم الأمم المتحدة على مدى ثلاثة أشهر عمليات نقل الراغبين من مخيم «الركبان» إلى مراكز إيواء في حمص، حيث يمضون 14 يوما كفترة حجر صحي، ثم يغادرون «بعد الحصول على الموافقة من السلطات» لكن السؤال الذي يطرحه نازحون وحقوقيون هو من يضمن أمن المغادرين وعدم تعرضهم للاعتقال أو ملاحقة أمنية؟ تجيب الأمم المتحدة وفق نص الخطة: «تقع مسؤولية أمن وسلامة الأفراد» على عاتق الحكومة السورية.

ويتهم الخالدي: «الأمم المتحدة في دمشق (بأنها) متواطئة وليست إلا شركة شحن لصالح النظام»، مستغربا إرسال شاحنات لنقل مواطنين «من دون أي ضمانات» خصوصا أمنية ويخشى كثر من سكان المخيم، على غرار العسكري المنشق، من تعرضهم في حال مغادرتهم لملاحقة من السلطات أو إجبارهم على العودة إلى الخدمة العسكرية. ويفضلون اجلاءهم إلى مناطق سيطرة الفصائل المعارضة في شمال سورية.

ودعت منظمة «العفو الدولية» الأمم المتحدة إلى وقف خطط نقل النازحين من مخيم «الركبان»، كونها «تعرض العائدين لخطر الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، بما في ذلك العنف الجنسي»، ووثقت المنظمة في تقرير الشهر الحالي «انتهاكات مروعة» ارتكبتها قوات الأمن بحق 66 لاجئا بينهم 13 طفلا عادوا إلى سورية منذ العام 2017، من دول عدة كما من مخيم «الركبان».

وتقول الباحثة حول حقوق اللاجئين والمهاجرين في المنظمة ماري فوريستيه لـ«فرانس برس» إن تحقيقات المنظمة: «أظهرت أن الحكومة السورية تعتبر سكان مخيم الركبان إرهابيين كما أنها تستهدفهم بعد عودتهم عبر الاعتقال التعسفي، التعذيب وفي بعض الحالات الاختفاء القسري»، وتضيف: «نظرا للوضع السيء جدا من ناحية عدم توفر الرعاية الصحية أو التعليم والشح في الغذاء والمياه النظيفة، تعتبر منظمة العفو الدولية أن سكان مخيم الركبان لا يستطيعون اتخاذ خيار حر بالعودة إلى سورية وهذا القرار لا يمكن أن يُعتبر طوعيا».