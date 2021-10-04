الأردن يرد على «وثائق باندورا»: «مغلوطة» و«تهدد سلامة الملك وأسرته»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 04 أكتوبر 2021, 11:36 صباحا
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني. (أرشيفية: الإنترنت)

قال الديوان الملكي الأردني، في بيان، اليوم الإثنين، إن المعلومات التي نشرت استنادا إلى «وثائق باندورا» بشأن عقارات الملك عبد الله الثاني «غير دقيقة» و«مغلوطة» وتمثل «تهديدا لسلامة الملك وأسرته».

وحسب البيان الذي تلقت وكالة «فرانس برس» نسخة منه «احتوى بعضها (التقارير) معلومات غير دقيقة، وتم توظيف بعض آخر من المعلومات بشكل مغلوط، شوه الحقيقة وقدم مبالغات وتفسيرات غير صحيحة لها».

وأضاف أن «ما قامت به بعض وسائل الإعلام من إشهار لعناوين هذه الشقق والبيوت هو خرق أمني صارخ وتهديد لأمن وسلامة جلالة الملك وأفراد أسرته».

ماذا قالت «وثائق باندورا» عن عبدالله الثاني؟
وكشف تحقيق نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، الأحد، أن الكثير من قادة الدول، بينهم العاهل الأردني ورئيس وزراء تشيكيا ورئيسا كينيا والإكوادور، أخفوا ملايين الدولارات عبر شركات خارجية «أوفشور» في ملاذات ضريبية.

وجاء في هذه الوثائق أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أسس سلسلة من شركات «الأوفشور» ثلاثين منها على الأقل في بلدان أو مناطق تعتمد نظامًا ضريبيًا متساهلًا. ومن خلال هذه الشركات اشترى 14 عقارًا فخمًا في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بقيمة تزيد على 106 ملايين دولار، ويربط التسريب أيضًا ارتباط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأصول سرية في موناكو.

رفضت سفارة الأردن في واشنطن التعليق فيما نقلت هيئة «بي بي سي» عن محامين للملك عبدالله الثاني قولهم إن كل الممتلكات تم شراؤها من أموال خاصة، مشددين على أن الشخصيات البارزة عادة ما تعمد إلى شراء ممتلكات عقارية عبر شركات «أوفشور» للمحافظة على خصوصيتها ولأسباب أمنية.

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