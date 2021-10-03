عمان: السلطات تصدر التحذير الرابع حول الإعصار «شاهين»

الإعصار المداري «شاهين» يضرب سواحل عمان. (الإنترنت)

حذرت السلطان العمانية مواطنيها للمرة الرابعة من الإعصار المداري «شاهين»، داعية إلى أخذ «أقصى درجات الحيطة والحذر» مع بدء تأثيره المباشر على أراضي سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مديرية الأرصاد الجوية قولها إن «التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بدأت صباح اليوم على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدًّا (50- 110 مليمترات)»، مضيفة: «توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تمركز الإعصار المداري شاهين حاليًا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالًا وخط طول 59.3 درجة شرقًا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة».

ولفتت المديرية إلى أن «مركز الإعصار المداري يبعد نحو 80 كيلومترًا عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ65 إلى 75 عقدة (120- 139 كلم/ ساعة)».

وتوقعت السلطات العمانية أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدًّا مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم، في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة المقبلة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا.

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع «ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة»، حسب وكالة الأنباء العمانية.

ودعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إلى «ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل تحسبًا لهطول مزيد الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة، حيث ازدادت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار لتصل إلى قرابة ١٣٥ كلم/ ساعة».

وفي وقت سابق، قالت سلطنة عمان إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار شاهين، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر عمان وبعدها سواحل السلطنة، مسببًا الرياح العالية والأمطار، حيث عطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والإثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.