عمان: السلطات تصدر التحذير الرابع حول الإعصار «شاهين»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 03 أكتوبر 2021, 11:51 صباحا
الإعصار المداري «شاهين» يضرب سواحل عمان. (الإنترنت)

حذرت السلطان العمانية مواطنيها للمرة الرابعة من الإعصار المداري «شاهين»، داعية إلى أخذ «أقصى درجات الحيطة والحذر» مع بدء تأثيره المباشر على أراضي سلطنة عمان.

ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مديرية الأرصاد الجوية قولها إن «التأثيرات المباشرة للإعصار شاهين بدأت صباح اليوم على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بأمطار غزيرة جدًّا (50- 110 مليمترات)»، مضيفة: «توضح آخر صور الأقمار الصناعية وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، تمركز الإعصار المداري شاهين حاليًا على دائرة عرض 24.4 درجة شمالًا وخط طول 59.3 درجة شرقًا، ويستمر في حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة».

ولفتت المديرية إلى أن «مركز الإعصار المداري يبعد نحو 80 كيلومترًا عن محافظة مسقط، وتقدر سرعة الرياح حول المركز بـ65 إلى 75 عقدة (120- 139 كلم/ ساعة)».

وتوقعت السلطات العمانية أن يستمر تأثر محافظتي مسقط وجنوب الباطنة بهطول أمطار غزيرة جدًّا مصحوبة بهبوب رياح قوية خلال هذا اليوم، في حين يبدأ التأثير المباشر خلال الساعات القليلة المقبلة على محافظات شمال الباطنة والظاهرة والبريمي والداخلية برياح شديدة السرعة، وأمطار غزيرة جدًّا. 

وأهابت هيئة الطيران المدني بالجميع «ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وعدم المجازفة بعبور الأودية، والابتعاد عن الأماكن المنخفضة، وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة»، حسب وكالة الأنباء العمانية.  

ودعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة إلى «ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل تحسبًا لهطول مزيد الأمطار الغزيرة خلال الساعات المقبلة، حيث ازدادت سرعة الرياح المصاحبة للإعصار لتصل إلى قرابة ١٣٥ كلم/ ساعة».

وفي وقت سابق، قالت سلطنة عمان إنها متأهبة بالكامل لمواجهة تأثيرات إعصار شاهين، الذي من المتوقع أن يدخل في بحر عمان وبعدها سواحل السلطنة، مسببًا الرياح العالية والأمطار، حيث عطلت الحكومة والقطاع الخاص الدوام ليومي الأحد والإثنين، فيما تم تحديد مراكز إيواء واستنفار جميع الجهات، بعد تفعيل خطة الطوارئ الوطنية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «Swipe» .. معدل العنوسة في ليبيا
فيديو
«فلوسنا» قرارات الدبيبة .. لشراء تأييد الشارع أم لتحطيم الاقتصاد
فيديو
ملك الأردن يأمر الحكومة بمنح «عفو خاص» عن المحكومين بقضايا «إطالة اللسان»
دولى
فنزويلا: شطب 6 أصفار من العملة لمواجهة التضخم وتسهيل التعاملات اليومية
اقتصاد
القطريات يخضن انتخابات مجلس الشورى بخطوات حذرة
عربى
السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل
عربى
تونس: الغنوشي يتحدى الرئيس ويدعو النواب لاستئناف العمل
عربى
منصة «أوزي» الإعلامية توقف نشاطها نهائيا
ثقافة وفن
عين على الانتخابات | شاب أم شابة.. لمَن ستعطي صوتك في انتخابات 24 ديسمبر؟
فيديو
الدبيبة يعلن استثمارات نفطية جديدة من «إيني» و«توتال»
ليبيا
اللافي يلتقي في القاهرة ممثلين للنظام السابق اليوم
ليبيا
ثعابين ملونة في منزل رجل أعمال سعودي.. ما القصة؟
منوعات
مينيتي يحذر من تحول ليبيا لمنطقتي نفوذ أجنبي اذا لم تنظم الانتخابات في موعدها
ليبيا
الدبيبة: تدشين صندوق لدعم مناطق إنتاج النفط واستقطاع نسبة من كل برميل يباع ...
ليبيا
الدبيبة: الشركات المصرية تبدأ توسيع وصيانة طريق أجدابيا – الواحات بنهاية العام
ليبيا
البيان الختامي لمشاورات «النواب والدولة» يدعو لمراقبة دولية للانتخابات الليبية ...
ليبيا
هالاند يؤكد عدم تعافيه وإمكانية غيابه عن التصفيات الأوروبية
رياضة عالمية
مفاجآت في قائمة المنتخب المصري لموقعتي ليبيا
رياضة محلية
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح للتخلص من جلد الوزة