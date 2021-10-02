السعودية تفرض تلقي جرعتي لقاح ضد «كوفيد» لدخول الأماكن العامة ووسائل النقل

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 أكتوبر 2021, 03:33 مساء
ممرضة تعطي جرعة من لقاح استرازينيكا المضاد لفيروس كورونا في السعودية.(أ ف ب)

اشترطت السعودية، الجمعة، على جميع سكانها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للسماح لهم بدخول المنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام والطائرات، على ما أعلنت وزارة الداخلية، في محاولة لتسريع عملية التطعيم.

وأوردت وكالة الأنباء السعودية «واس» في بيان عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، أن القرار سيدخل حيز النفاذ في «الساعة السادسة من صباح الأحد 10 أكتوبر».

وأعلنت الوزارة اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة فيما يتعلق بدخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي ودخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية ودخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواءً لأداء الأعمال أو المراجعة، ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء «أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه».

وفي مايو، أعلنت المملكة أن التلقيح سيكون إلزاميًا اعتبارًا من أغسطس للدخول إلى الإدارات العامة والمؤسسات الخاصة بما في ذلك المؤسسات التعليمية وأماكن الترفيه فضلًا عن النقل المشترك. 

واشترطت المملكة بدءًا من أغسطس الفائت على جميع مواطنيها تلقي جرعة ثانية من اللقاحات للسماح لهم بالسفر إلى خارج المملكة، وسجّلت السعودية حتى الجمعة أكثر من 547  ألف إصابة بفيروس كورونا من بينها 8719 وفاة.

وجرى إعطاء أكثر من 42 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا في البلد الذي يعد أكثر من 34 مليون نسمة، بحسب بيانات وزارة الصحة الجمعة وتلقى 18.7 مليون من المواطنين والمقيمين جرعتي لقاح أي نحو 53 بالمئة من سكان البلاد، حسب المصدر نفسه.

وتنتشر في الطرقات وأماكن الترفيه إعلانات توعي المواطنين بضرورة الإسراع في تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

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