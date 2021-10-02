البحرين: احتجاجات ضد فتح السفارة الإسرائيلية

قنابل غاز مسيل للدموع ألقتها الشرطة في البحرين على احدى التظاهرات الاحتجاجية على فتح السفارة الإسرائيلية. (أ ف ب)

اندلعت احتجاجات مناهضة لدولة الاحتلال الإسرائيلي في البحرين، الجمعة، غداة زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد لفتح السفارة الإسرائيلية في البلاد، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع خلال إحدى التظاهرات ضمن احتجاجات متفرقة في الدولة الخليجية الصغيرة وسار المتظاهرون ملوحين بالأعلام الفلسطينية والبحرينية وهم يهتفون «الموت لإسرائيل» و«لا للسفارة الإسرائيلية في البحرين الإسلامية»، ولم ترد تقارير عن اعتقالات.

جاءت زيارة لبيد، الخميس، بعد عام من تطبيع البحرين للعلاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، في خرق لعقود من الإجماع العربي حول عدم إقامة علاقات مع «إسرائيل» في غياب حلّ للقضية الفلسطينية.

كما أقامت الإمارات والسودان والمغرب علاقات مع دولة الاحتلال الإسرائيلي في سلسلة من الاتفاقات توسطت فيها الولايات المتحدة وتعرف باسم «اتفاقات أبراهام».