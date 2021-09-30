وزير خارجية إسرائيل يفتتح سفارة تل أبيب في البحرين ويلتقي الملك حمد

الطائرة الإسرائيلية التي أقلت وزير خارجية تل أبيب إلى مطار المنامة في البحرين، 30 سبتمبر 2021. (فرانس برس)

يفتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لبيد، اليوم الخميس، في البحرين سفارة تل أبيب في البلد العربي وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها المسؤول الإسرائيلي الذي التقى ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد ورئيس الوزراء سلمان بن حمد.

واجتمع الملك حمد مع لبيد في أول لقاء علني للملك مع مسؤول إسرائيلي، بينما تأتي الزيارة بعد اتفاق تطبيع العلاقات الذي أُبرم العام الماضي بين تل أبيب والبحرين برعاية أميركية. ونشر لبيد صورة على حسابه على «تويتر» من لقائه بالعاهل البحريني ووصفه بالتاريخي، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

مؤتمر مشترك بين وزير الخارجية الإسرائيلي والبحريني

وعقد لبيد مؤتمرا صحفيا مشتركا مع وزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني تم خلاله التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات التكنولوجيا والسياحة والثقافة والطاقة وغيرها.

وقال الوزير الإسرائيلي إن افتتاح سفارتين في البلدين «سيرمز للتعاون الدبلوماسي بيننا». ومن المقرر أن يدشن في وقت لاحق سفارة الدولة العبرية في البحرين.

الأهداف المعلنة من الزيارة

بدوره، قال وزير الخارجية البحريني الزياني إن زيارة لبيد «تؤكد مرة أخرى رغبتنا المشتركة في نشر السلام والاستقرار والتعاون في جميع أنحاء الشرق الأوسط».

وفيما أكد الزياني التزام بلاده بحل الدولتين للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، قال الوزير الإسرائيلي إنه «مؤيد مخلص لحل الدولتين، مضيفا «أعتقد بأنه الحل الصحيح لشعب إسرائيل والفلسطينيين أيضا، لكن لا تفكّر كلّ من في حكومتنا هكذا».

وكانت أول رحلة جوية تجارية بين البحرين وإسرائيل انطلقت من المنامة في وقت سابق اليوم وحطت في مطار بن غوريون في تل أبيب.