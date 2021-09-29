منح جمعية يمنية جائزة «نانسن» للاجئين

موقع تعرض لقصف صاروخي وفق تقارير في مديرية حجة اليمنية، 28 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

منحت الأمم المتحدة جائزة «نانسن» للاجئين لعام 2021 للجمعية الخيرية اليمنية «جيل البناء للتنمية الإنسانية»، لعملها لصالح النازحين بسبب النزاع في البلد.



وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن مؤسس الجمعية أمين جبران (37 عامًا) نزح هو نفسه بسبب القتال ونجا من الموت.



وأضافت: «يعمل في الجمعية حاليًا 100 شخص و170 متطوعًا إضافيًا، العديد منهم في عداد النازحين أيضًا». ويقع مقر الجمعية في مدينة الحديدة الساحلية المطلة على البحر الأحمر والتي «شهدت بعضًا من أسوأ الاشتباكات على طول النزاع بأكمله، وقد قدمت المآوي الطارئة لأكثر من 18 ألف نازح داخليًا يعيشون في مواقع غير رسمية في مدينة الحديدة وحجة وحولهما»، وفق البيان الذي نشرت المنظمة نسخة منه بالعربية.

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كما نظمت الجمعية دورات تدريبية للنساء اليمنيات النازحات لمساعدتهن على تلبية احتياجاتهن، وتقوم بترميم المدارس.



وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، متوجهًا لأمين جبران «إن العمل الاستثنائي الذي تقوم به مع فريقك، ومثابرتك في مساعدة اليمنيين من جميع الأصول، هي أمثلة على الإنسانية والرحمة والتفاني».



تأسست جائزة «نانسن»، التي سميت على اسم المستكشف والدبلوماسي النرويجي فريدجوف نانسن، الذي كان أول مفوض سام للاجئين، في العام 1954 وكان أول متلق لها هي إليانور روزفلت، زوجة رئيس الولايات المتحدة فرانكلين روزفلت وأول رئيسة للجنة الأمم المتحدة لقانون حقوق الإنسان.



ومنذ العام 1979، حصل حائزو جائزة «نانسن» على جائزة تبلغ حاليًا 150 ألف دولار، بتمويل من حكومتي النرويج وسويسرا.



ويدور نزاع في اليمن بين حكومة يساندها منذ العام 2015 تحالف عسكري تقوده السعودية، والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد وغربها وكذلك على العاصمة صنعاء منذ بدء هجومهم في 2014.