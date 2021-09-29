المغرب والاتحاد الأوروبي يلتزمان بمواصلة الشراكة رغم إلغاء اتفاقيتين

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك، الأربعاء، التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية، وذلك بعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل: «سنظل على أتمّ الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية – المغربية».

وأضاف: «سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات بين الطرفين».