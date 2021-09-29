إعادة فتح معبر حدودي رئيسي بين الأردن وسورية

شاحنات في طابور على معبر «جابر/نصيب» بين الأردن وسورية في يوم إعادة فتحه في 29 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

أعادت السلطات الأردنية فتح مركز «جابر/نصيب» الحدودي مع سورية أمام المسافرين وحركة الشحن، الأربعاء، بعد حوالي شهرين من إغلاقه؛ بسبب المعارك التي جرت في جنوب سورية بين القوات الحكومية وفصائل معارضة.



وتفرض السلطات الأردنية على الذين سيسلكون المعبر أن يكونوا ملقحين أو خاضعين لفحص الكشف عن «كوفيد-19»، وذلك في إطار استمرار تدابير الوقاية من الوباء. وفتح المعبر من الجانب الأردني عند الساعة الثامنة صباحا (05.00 ت غ)، بحسب ما أفاد مصورون في وكالة «فرانس برس».



وقال مدير مركز حدود «جابر» العقيد مؤيد الزعبي: «نحتفل بإعادة فتح المعبر الذي تم إغلاقه قبل فترة بسبب الأحداث التي شهدها الجانب السوري». ومعبر «جابر/نصيب» هو المعبر الرئيسي بين الأردن وسورية.



وشكل إغلاقه في أبريل 2015 بسبب النزاع في سورية، ضربة موجعة لاقتصاد المملكة التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية العام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب. وأعيد فتح المعبر خريف العام 2018. وبلغ التبادل التجاري العام 2020 بين الأردن وسورية 108.7 ملايين دولار، وفقا لأرقام رسمية أردنية.

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ومنذ بدء تفشي الوباء، أغلق جزئيا أو كليا مرات عدة في إطار تدابير الوقاية، الى أن أغلق في نهاية يوليو مع جولة المعارك في محافظة درعا، التي أوقعت عشرات القتلى والجرحى وانتهت بالاتفاق على وقف لإطلاق النار ودخول القوى الأمنية السورية إلى أحياء في مدينة درعا اعتبارا من 12 سبتمبر.



من جهة أخرى، أوضح الزعبي أن «المسافر الذي يرغب في المغادرة إلى الجانب السوري يجب أن يكون حاصلا على شهادة المطعوم (المضاد لفيروس كورونا) أو يخضع لفحص» طبي. أما بالنسبة للقادم من سورية فـ«يجب أن يكون حاصلا على جرعتين من اللقاح أو فحص كورونا خلال 72 ساعة مع إجراء فحص آخر داخل الحدود».



والحدود مع سورية شريان مهم لاقتصاد الأردن، إذ تصدر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول أيضا.