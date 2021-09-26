العراق: القضاء يصدر مذكرات توقيف بحق شخصيات دعت للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي

أكثر من 300 عراقي بينهم شيوخ عشائر حضرو مؤتمر التطبيع بين العراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)

أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر أثار جدلًا واسعًا في البلاد دعا للتطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس، الأحد، أن «محكمة تحقيق الكرخ الأولى، وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق «المدعو وسام الحردان إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع إسرائيل»، ومذكرة قبض بحق المدعو «مثال الألوسي» والموظفة في وزارة الثقافة «سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها»، كما ستتخذ إجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة أسمائهم الكاملة، وفقًا للبيان.

ودعا أكثر من 300 عراقي، بمَن فيهم شيوخ عشائر، إلى التطبيع بين العراق ودولة الاحتلال الإسرائيلي، في أول نداء من نوعه أُطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أميركية عقد في إقليم كردستان، وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية، وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية رفضها المؤتمر الذي نظمه مساء الجمعة «مركز اتصالات السلام» ومقره نيويورك، وتناول قضية التطبيع بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.

وفي العام 2008، صوت مجلس النواب العراقي على رفع الحصانة عن النائب الألوسي ومنعه من حضور جلسات المجلس إثر زيارة قام بها إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، وجاء في البيان الختامي للمؤتمر الذي قرأته الموظفة في وزارة الثقافة ببغداد سحر الطائي، التي قدمت نفسها بصفتها رئيسة منظمة نسوية، «نطالب بانضمامنا إلى اتفاقات إبراهيم (أبراهام)».

وأضاف البيان: «كما نصت الاتفاقات على إقامة علاقات دبلوماسية بين الأطراف الموقعة ودولة إسرائيل، فنحن أيضًا نطالب بعلاقات طبيعية مع إسرائيل وبسياسة جديدة تقوم على العلاقات المدنية مع شعبها بغية التطور والازدهار»، ووُقعت «اتفاقات أبراهام» برعاية واشنطن في سبتمبر 2020 لتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والإمارات والبحرين، ومن ثم مع المغرب والسودان.

وقال الخبير الأميركي من أصل يهودي عراقي ومؤسس «مركز اتصالات السلام»، جوزيف برود، لوكالة «فرانس برس» إن نحو 300 مشارك من السنة والشيعة اجتمعوا في أربيل عاصمة كردستان «من ست محافظات هي بغداد والموصل وصلاح الدين والأنبار وديالى وبابل».

وخلال العقود الأخيرة، زار العديد من قادة كردستان العراق إسرائيل، ودعا السياسيون الأكراد علانية إلى التطبيع معها، وفي العام 2017، عندما نظم أكراد العراق استفتاء الاستقلال المثير للجدل، كانت دولة الاحتلال الإسرائيلي من بين الداعمين القلائل لهم.