الصحة الفلسطينية: 4 «شهداء» في اشتباكات مع جيش الاحتلال بالضفة

فلسطيني مصاب خلال تظاهرة ضد الاحتلال الإسرائيلي. (الإنترنت)

قالت مصادر فلسطينية إن أربعة فلسطينيين «استشهدوا» الأحد في اشتباكات مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في موقعين بالضفة الغربية، بحسب مصادر في جيش الاحتلال ومسؤولين فلسطينيين في حادثة أشاد بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ودانتها الرئاسة الفلسطينية.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان «استشهاد ثلاثة مواطنين في بلدة بدو شمال القدس»، بعدما أعلنت في وقت سابق مقتل فلسطيني «بالرصاص الحي» من قرية برقين، جنوب غرب مدينة جنين.

وشاهد مصور وكالة «فرانس برس» بقع دم كبيرة في أرض زراعية في منطقة بدو. وقال الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أمنون شيفلر، لوكالة «فرانس برس»، إن القتلى سقطوا خلال عملية إسرائيلية للقبض على مقاتلين من حركة «حماس».

عملية للاحتلال في الضفة

وبحسب شيفلر فإن العملية جارية بمشاركة الجيش وجهاز الأمن الداخلي «الشاباك» واستهدفت خلية تابعة لحركة «حماس». وأضاف الناطق أن العملية بدأت قبل منتصف ليل السبت، حيث تم تنفيذ اعتقال قرب جنين «دون اشتباكات».

واندلع «إطلاق النار» بعدما نزلت القوات الإسرائيلية إلى برقين في وقت مبكر من صباح الأحد لتنفيذ اعتقال آخر، في حين وقع تبادل ثانٍ لإطلاق النار في قرية بدو شمال غرب القدس، على ما أشار شيفلر. وأكد شيفلر تنفيذ «عدة اعتقالات».وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، دعمه بالعملية.

وقال في بيان صادر عن مكتبه «تحركت القوات الأمنية في الوقت المناسب خلال الليل في يهودا والسامرة (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ضد مخربي حماس الذين كانوا على وشك تنفيذ عمليات إرهابية». وأضاف: «تصرف الجنود والقادة في الميدان كما هو متوقع، اشتبكوا مع العدو، ونحن ندعمهم بالكامل».

ودانت الرئاسة الفلسطينية «الجريمتين البشعتين اللتين ارتكبتهما قوات الاحتلال الإسرائيلي في القدس وجنين». واعتبرت الرئاسة في بيان بثته وكالة (وفا) الفلسطينية الرسمية أن استمرار «هذه السياسة سيؤدي إلى انفجار الأوضاع».

من جانبها، نعت حركة «حماس» الإسلامية في بيان «المجاهد القسامي أحمد زهران» و«ثلة من شهداء شعبنا الأبطال، الذين ارتقوا خلال الاشتباكات المسلحة البطولية مع قوات الاحتلال في مدينتي القدس وجنين».

من جهتها، نعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية (سرايا القدس) «شهيدها المجاهد أسامة صبح الذي ارتقى... على أرض برقين».وكثيرًا ما تقع مواجهات بين فلسطينيين والجيش الإسرائيلي عندما يدخل الجيش الأراضي الفلسطينية الخاضعة للسيطرة الأمنية الفلسطينية لتنفيذ عمليات اعتقال. احتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 بما فيها القدس الشرقية التي ضمتها لاحقًا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.