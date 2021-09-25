عضو بمجلس السيادة: السودان بحاجة لتحديد موعد جديد لتسليم السلطة للمدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 سبتمبر 2021, 08:58 صباحا
عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان. (أرشيفية: الإنترنت)

قال العضو المدني في مجلس السيادة الانتقالي بالسودان محمد الفكي سليمان إن موعد تسليم قيادة المجلس، أعلى سلطة في البلاد، من الجيش إلى المدنيين لا يزال غير واضح ويتطلب نقاشًا وفتوى قانونية جديدة.

وحسب وكالة «رويترز»، كشفت محاولة انقلاب فاشلة يوم الثلاثاء عن التوتر بين الجانبين اللذين يشكلان مجلس السيادة الذي يضم 11 عضوًا، والذي تشكَّل في أعقاب التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة في 2019، وأثارت الجدل علانية للمرة الأولى حول موعد تبديل زعيم المجلس الحالي.

وفي مقابلة مع التليفزيون الرسمي السوداني يوم الجمعة، وصف محمد الفكي سليمان، عضو المجلس والصحفي السابق، العلاقة بين الأعضاء المدنيين والعسكريين بالمجلس بأنها ليست بخير، مضيفًا أن اجتماعات مشتركة بشأن عدة موضوعات لم تتوصل إلى توافق في الأسابيع الأخيرة. وأضاف أن هناك حاجة إلى مناقشات سياسية وفتوى من وزارة العدل لتحديد موعد لتسليم السلطة.

البرهان ينتقد المدنيين
وفي خطاب يوم الأربعاء، انتقد الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، سليمان وغيره من الزعماء المدنيين. ووصف البرهان الجيش بأنه وصي على عملية الانتقال، وهو وصف رفضه سليمان. وقال سليمان إن الهدف من هذا هو إنتاج وضع سياسي يتحكم فيه المكون العسكري، معتبرًا أن هذا غير مقبول. وأضاف أن على أعضاء مجلس السيادة العسكريين تقبل النقاش والانتقادات.

وحدَّد الإعلان الدستوري، المُوقّع في أعقاب ثورة 2018-2019 التي أطاحت بالرئيس عمر البشير، موعدًا لتسليم قيادة مجلس السيادة في مايو 2021. غير أن اتفاق سلام تم توقيعه في أكتوبر عدل المواعيد بشأن تسليم السلطة دون تحديد تاريخ جديد. وقال سليمان إن تسليم السلطة للمدنيين ليس شيئًا ثانويًا، مضيفًا أنه يفضل اقتراحًا بأن يتم ذلك في نوفمبر.

تحذير أميركي
وقال البيت الأبيض، إن مستشار الأمن القومي جيك سوليفان قال في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إن أي محاولة من جانب عسكريين لتقويض تسليم السلطة للمدنيين «ستكون لها عواقب خطيرة على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والسودان وعلى المساعدات المزمعة».

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي السناتور بوب ميننديز، إن الولايات المتحدة يمكن أن تعيد فرض عقوبات في حالة وقوع انقلاب. وأضاف على «تويتر»: «يجب أن يبقى الجيش في ثكناته». وتقول السلطات السودانية إن محاولة الانقلاب نفذها أعضاء بالجيش موالون للنظام السابق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بمشاركة أكثر من 120 فارسا.. انطلاق مهرجان سرت للميز الشعبي
ثقافة وفن
رئيس «المدينة» السابق يستغرب اجتماع الدبيبة بالأندية الليبية الكبيرة
رياضة محلية
بليحق يعلق على قرار زيادة مرتبات المعلمين
ليبيا
البنك المركزي الصيني يعتبر تعاملات العملات الرقمية «غير قانونية»
اقتصاد
جريدة «الوسط»: صراع أركان السلطة يهدد بنقل المواجهة إلى الشارع
ليبيا
وفد من المنطقة الشرقية يؤكد لـ«الدبيبة» دعم حكومة الوحدة الوطنية
ليبيا
الدبيبة يقرر تنفيذ زيادة مرتبات المعلمين اعتبارا من الشهر الجاري
ليبيا
بالصور.. البدء في صيانة ملعب طرابلس الدولي
رياضة محلية
الدبيبة يخصص مليارين و250 مليون دينار لعلاوة الزوجة والأبناء
ليبيا
«الرئاسي» يدعو لإنجاز تشريعات الانتخابات لإتمامها في 24 ديسمبر
ليبيا
«أبونوارة» يكشف أهم 4 مشاريع لتطوير الرياضة الليبية.. وموعد إصدار «القانون ...
رياضة محلية
«نافال غروب» الفرنسية ترسل لأستراليا «فاتورة» فسخ عقد الغواصات
دولى
حمودة: حكومة الوحدة لا تدعو للعصيان.. وكل مواطن له الحق في الترشح
ليبيا
إطلاق وزير الداخلية الأسبق عمر السنكي بعد توقيفه لأربع سنوات
ليبيا
اتحاد الكرة يحدد مواعيد انطلاق الدوري الممتاز والدرجة الأولى
رياضة محلية
حفتر يكلف الناظوري بمهام القائد العام لمدة ثلاثة أشهر
ليبيا
الحكومة تعتمد التعاقد على تنفيذ الطريق الدائري الثالث مع ائتلاف الشركات المصرية
ليبيا
بليحق: قرار سحب الثقة من الحكومة متعلق بالاتفاقات طويلة الأمد أو أي إجراءات من ...
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تقدم واعد في علاج سرطاني البروستاتا والثدي