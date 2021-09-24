اليمن: مقتل أكثر من 140 مقاتلا في مواجهات حول مأرب

قوات حكومية يمنية خلال المعارك في مأرب، 14 فبراير 2021. (أ ف ب)

قُتل أكثر من 140 عنصرا من المتمردين «الحوثيين» والقوات الموالية للحكومة هذا الأسبوع مع احتدام المعارك للسيطرة على مدينة مأرب الاستراتيجية في اليمن، معقل الحكومة الأخير في شمال اليمن، وفق ما أفادت مصادر عسكرية وطبية وكالة «فرانس برس» الجمعة.

وقالت مصادر عسكرية عدة إن «ما لا يقلّ عن 51 عنصرا من القوات الموالية للحكومة قُتلوا خلال الأيام الأربعة الأخيرة»، مضيفةً أن «ما لا يقلّ عن 93 مقاتلا من المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، قُتلوا أيضا في المعارك وجراء غارات جوية». وأكدت مصادر طبية هذه الحصيلة.