62 طفلًا توفوا العام الجاري في مخيم الهول بسورية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 23 سبتمبر 2021, 11:10 صباحا
رجل يدفع عربة يجلس داخلها أطفال في مخيم الهول في شمال شرق سورية، 23 يونيو 2021. (أ ف ب)

تُوفي 62 طفلاً خلال العام الجاري وحده، أي بمعدل طفلين كل أسبوع، في مخيم الهول في شمال شرق سورية؛ حيث يقطن نازحون وأفراد عائلات مقاتلين من تنظيم «داعش»، وفق ما أفادت منظمة دولية، الخميس.

ويؤوي المخيم قرابة 62 ألف شخص، نصفهم عراقيون، بينهم نحو عشرة آلاف من عائلات مقاتلي تنظيم «داعش» الأجانب ممن يقبعون في قسم خاص وقيد حراسة مشدّدة، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوردت منظمة «أنقذوا الأطفال» (سايف ذي تشيلدرن) في تقرير أن 62 طفلاً توفوا في المخيم العام الجاري، أي بمعدل طفلين في الأسبوع، لأسباب عدة، وقالت إن «الكثير من الدول الأغنى في العالم فشلت في إعادة غالبية الأطفال المتحدرين منها والعالقين في مخيمي روج والهول» في مناطق سيطرة القوات الكردية في شمال شرق سورية.

ويقطن أربعون ألف طفل من ستين دولة اليوم في المخيمين، وينشأ هؤلاء في ظل ظروف معيشية صعبة جدًا. ويشهد مخيم الهول بين الحين والآخر حوادث أمنية تتضمن عمليات فرار أو هجمات ضد حراس أو عاملين إنسانيين أو جرائم قتل باستخدام السكاكين ومسدسات كاتمة للصوت. وأحصت المنظمة جراء ذلك مقتل 73 شخصًا على الأقل، بينهم طفلان، خلال العام الجاري.

ويقطن في مخيم روج بضعة آلاف، غالبيتهم أجانب، ويشهد أيضًا حوادث أمنية وفرارًا، وإن كان الأمن فيه أشد إحكامًا مقارنة مع مخيم الهول.

أوضاع صعبة يعيشها الأطفال في مخيم الهول
وأجرت المنظمة مقابلات من خلف السياج مع أطفال يقطنون في القسم المخصص للأجانب في الهول.

- مقتل ثمانية أشخاص بإطلاق النار على رؤوسهم في مخيم الهول خلال شهر

 
وفي مايو، قالت الطفلة اللبنانية مريم (11 عامًا): «لا يمكنني أن أتحمل هذه الحياة أكثر، لا نفعل شيئًا سوى الانتظار»، وذكرت تقارير لاحقًا أن مريم قتلت وأصيبت والدتها خلال محاولة فرار فاشلة.


ومنذ إعلان القضاء على تنظيم «داعش» في مارس 2019، تطالب الإدارة الذاتية الكردية ذات الإمكانات المحدودة، الدول المعنية باستعادة مواطنيها المحتجزين في سجون ومخيمات أو إنشاء محكمة دولية لمحاكمة الجهاديين في سورية.

وحثّت الأمم المتحدة أيضًا الدول المعنية على إعادة رعاياها بلا تأخير. إلا أن فرنسا وبضع دول أوروبية أخرى اكتفت باستعادة عدد محدود من الأطفال اليتامى.

وأفادت «سايف ذي شيلدرن» أن فرنسا أعادت 35 طفلًا فقط من أصل 320 على الأقل يقطنون في المخيمين، فيما أعادت بريطانيا أربعة فقط بينما يُعتقد أن 60 طفلاً لا يزالون في سورية.

ونقلت عن مديرة برنامج سورية في المنظمة سونيا كوش قولها: «ما نراه هو ببساطة تخلي الحكومات عن الأطفال الذين ليسوا إلا ضحايا النزاع».

وأشارت إلى أن 83% من عمليات ترحيل المواطنين الأجانب جرت إلى أوزبكستان وكازاخستان وكوسوفو وروسيا.

فضلاً عن المخيمات، يقبع مئات الجهاديين الأجانب ممن التحقوا بصفوف التنظيم المتطرف في سجون المقاتلين الأكراد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أميركا تجيز إعطاء جرعة ثالثة من لقاح «فايزر» للمسنين والمعرضين للخطر
دولى
«يوفنتوس» يقتنص فوزه الأول في الدوري الإيطالي
رياضة عالمية
الجزائر تقرر الغلق الفوري لمجالها الجوي أمام الطيران المدني والعسكري المغربي
عربى
«كومان» يثير الجدل في مؤتمر مباراة برشلونة وقادش
رياضة عالمية
بعد محاولة الانقلاب.. حميدتي يحمل السياسيين المسؤولية.. والبرهان: قضيتنا الوطن ...
عربى
«نوفا»: 20 شركة إيطالية تشارك في معرض «ليبيا بيلد 2021»
ليبيا
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
القضاء السويسري ينهي الجدل حول شكل كبسولات «نسبريسو»
اقتصاد
أستراليا: 3 جرحى في مواجهات بين الشرطة ومناهضين لتطعيم «كورونا»
دولى
إنتر ينتفض في 3 دقائق أمام فيورنتينا ويطارد نابولي
رياضة عالمية
تَنافُس على «مجد الصحراء» في سباق إنغال للجِمال بالنيجر
منوعات
تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية
عربى
زلزال يثير الذعر في ملبورن الأسترالية
دولى
ملتقى اقتصادي ليبي - فرنسي 10 أكتوبر المقبل
ليبيا
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
الدبيبة أمام متظاهرين في ميدان الشهداء: «أنتم تقررون من يحكم بالانتخابات»
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فيراري تستعين بمحركات التيربو