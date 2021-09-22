«النهضة»: قرارات سعيد الأخيرة تهدد «بتفكيك» الدولة التونسية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 22 سبتمبر 2021, 09:44 صباحا
تظاهرة في العاصمة التونسية رفضا لقرارات الرئيس قيس سعيد، 18 سبتمبر 2021، (ا ف ب)

حذرت حركة النهضة، أكبر الأحزاب تمثيلا في البرلمان التونسي المجمدة أعماله، من أن قرارات الرئيس قيس سعيد الأخيرة بتواصل التدابير الاستثنائية «تهدد بتفكيك الدولة».

واعتبرت، في بيان أمس الثلاثاء، عزم سعيد على إقرار أحكام انتقالية منفردة «توجها خطيرا، وتصميما على إلغاء الدستور الذي أجمع على سنه التونسيون، ويمثل مصدر كل الشرعيات، وهو الذي طالما أكد الالتزام به»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأعلن الرئيس التونسي ليل «الإثنين - الثلاثاء» أنه سيكلف رئيس حكومة جديدا وفقا «لأحكام انتقالية»، لكنه سيبقي على الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ نحو شهرين، وجمد بموجبها عمل السلطة التشريعية ومنح نفسه صلاحيات واسعة.

وأكدت الحركة أن استمرار العمل بالإجراءات الاستثنائية إلى أجل غير محدد «شل مؤسسات الحكم» في ظل غياب حكومة «شرعية ومقتدرة» مع تواصل تجميد البرلمان المنتخب مما يهدد «بتفكيك الدولة ويزيد من تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية والاجتماعية الخانقة ويزيد في اهتزاز صورة تونس الخارجية وخاصة مع شركائنا الماليين والدوليين».

اقرأ أيضا: الرئيس التونسي يعتزم تكليف رئيس حكومة جديد والإبقاء على الإجراءات الاستثنائية

كما أعلن سعيد في خطابه من مدينة سيدي بوزيد، مهد الثورة التونسية في 2011، أن هناك «مشروع قانون انتخابيا جديدا» دون أن يقدم تفاصيل عن مضمونه.

وفي 25 يوليو الماضي أعلن سعيد تدابير استثنائية جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولى بنفسه السلطة في البلاد.

واستند سعيد في قرارته على الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول رئيس الجمهورية اتخاذ «تدابير استثنائية» إذا ما كان هناك «خطر داهم» يتهدد البلاد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تقرير مغربي: 8 حكام دون المصريين والليبيين في كأس العالم بقطر 2022
رياضة محلية
«طالبان» تطلب إلقاء كلمة أفغانستان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
دولى
«طلائع الجيش» بطلا للسوبر المصري للمرة الأولى في التاريخ على حساب «الأهلي»
رياضة عالمية
اللافي يدعو إلى تنظيم ملتقى شبابي كبير خلال شهر أكتوبر
ليبيا
حكومة الدبيبة «دون ثقة»: إشكالات دستورية وقانونية.. وتساؤلات حول مصير الانتخابات
ليبيا
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
باريس سان جيرمان يعلن إصابة ميسي
رياضة عالمية
أسعد زهيو: الحكومة متخبطة وسحب الثقة «سيرمي بالانتخابات على الرف»
ليبيا
وكيلة الخارجية الأميركية: الاجتماع مع المنقوش حول الانتخابات وسحب القوات ...
ليبيا
دبلوماسي إيطالي عن «أزمة الغوصات»: على أوروبا تولي مسؤولية استقرار منطقة المتوسط...
دولى
الحكومة السودانية: تصفية آخر جيوب الانقلاب.. والقبض على قادته من عسكريين ومدنيين
عربى
هون تعلن برنامج مهرجانها السياحي في نسخته الفضية
ثقافة وفن
ظاهرة غريبة تطارد أتلتيكو مدريد قبل مواجهة خيتافي في «الليغا»
رياضة عالمية
رجل يحاول تهريب 213 فرس بحر
علوم وتكنولوجيا
بوغدانوف: روسيا والسودان تجريان محادثات بشأن قاعدة بحرية على البحر الأحمر
دولى
رسميا.. تحديد موعد مباراتي مصر وليبيا في تصفيات كأس العالم
رياضة محلية
بليحق يعلن تشكيل لجنتين للتحقيق مع الحكومة ودراسة قانون انتخاب مجلس النواب
ليبيا
«طالبان» تطرد النساء الأفغانيات العاملات بوزارة الخارجية
دولى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

التشخيص المبكر.. كلمة السر في مواجهة ألزهايمر