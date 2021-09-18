إعدام 9 أشخاص في صنعاء بقضية اغتيال قائد الحوثيين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 سبتمبر 2021, 11:26 صباحا
مناصرون للمقاتلين الحوثيين في صنعاء في 14 سبتمبر 2020. (أرشيفية: أ ف ب)

أعدمت السلطات الحاكمة في صنعاء، السبت، تسعة أشخاص قالت إنهم «تورّطوا» في مقتل رئيس أعلى سلطة سياسية لدى الحوثيين في غارة جوية نفذها التحالف بقيادة السعودية قبل ثلاثة أعوام.

وفي أبريل 2018، لقي رئيس المجلس السياسي الأعلى لدى الحوثيين صالح الصماد حتفه في غارة جوية في الحديدة (غرب)، حسب وكالة «فرانس برس». وقالت وكالة الأنباء «سبأ» الناطقة باسم الحوثيين، السبت، إن «النيابة العامة نفَّذت حكم القصاص الشرعي بحق تسعة من أعضاء خلية (تحالف العدوان) المتورطين في جريمة اغتيال» الصماد. وأضافت: «جرى التنفيذ في ميدان التحرير رميًا بالرصاص» بحضور قيادات في صفوف المقاتلين وسكان في صنعاء.

اقرأ أيضا: 50 قتيلا بمعارك القوات الحكومية والحوثيين في اليمن

وكان الصماد الذي لقي حتفه مع ستة آخرين، أبرز مسؤول سياسي لدى المتمردين يُقتل منذ بداية النزاع في منتصف 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران وقوّات مؤيّدة لحكومة معترف بها دوليًا. وحاكم الجهاز القضائي في صنعاء الخاضعة لسيطرة المتمردين العديد من الأشخاص بتهمة «التورط» في الضربة الجوية، وأصدر أحكامًا بإعدام 16 شخصًا بينهم سبعة غيابيًّا.

الإعدام يشمل قادة سياسيين يمنيين
يُذكر أن الحكم بالإعدام يشمل قادة سياسيين يمنيين وآخرين أجانب بينهم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الذي يتولى كذلك وزارة الدفاع في المملكة، والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب. وبدأ النزاع المسلّح على السلطة في اليمن مع سيطرة المتمردين الحوثيين على صنعاء وانطلاقهم في حملة للسيطرة على مناطق أخرى، قبل أن يتصاعد في مارس 2015 مع تدّخل السعودية على رأس التحالف العسكري دعمًا للحكومة.

وقُتل في اليمن منذ بدء عمليات التحالف آلاف المدنيين، فيما يعيش ملايين السكان على حافة المجاعة جراء أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب الأمم المتحدة. وتعيش غالبية قيادات الحوثيين في صنعاء وأعلنت السعودية التي غالبًا ما تتعرض لهجمات من قبل المتمردين، مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى اعتقال أي منهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

حضرت «طالبان» فهربت الموسيقى
ثقافة وفن
وزير الدفاع الأميركي يعتذر عن الضربة التي أسفرت عن مقتل مدنيين أفغان
دولى
إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤولا إماراتيا رفيعا بالبحر الأحمر
عربى
مدرب باريس سان جيرمان يطالب بالصبر بعد «صدمة دوري الأبطال»
رياضة عالمية
التحالف العسكري بقيادة السعودية يحبط هجوما جويا على مدينة جازان
عربى
جريدة «الوسط»: خلافات داخلية وخارجية قبل 100 يوم من الموعد الانتخابي
ليبيا
«إيكواس» تتحرك ضد انقلاب غينيا.. تفرض عقوبات وتدعو لانتخابات
دولى
فرنسا تلغي احتفالا في واشنطن على خلفية صفقة الغواصات
دولى
كيروش: مواجهتا ليبيا دون أعذار
رياضة محلية
إيران.. اقتراح باستخدام العملات المشفرة للالتفاف على العقوبات
اقتصاد
تعرف على إجراءات «البروتوكول الصحي» للسفر عبر الحدود البرية بين تونس وليبيا
ليبيا
جدول امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي
ليبيا
وفاة الإعلامي اللبناني يوسف الخازم
ثقافة وفن
الدبيبة يعد بتسهيل عملية إدخال العمالة والمعدات المصرية إلى ليبيا «بسرعة قياسية»
ليبيا
ماكرون يعلن مقتل أبو وليد الصحراوي وتفاصيل عملية «برخان» العسكرية
دولى
الرئيس التونسي يوجه بفتح المعابر مع ليبيا بدءا من غد الجمعة
ليبيا
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل كوفيد طويل الأمد شائع لدى الأطفال؟