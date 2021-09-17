إطلاق برلماني تونسي بعد ساعات من اعتقاله

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 سبتمبر 2021, 11:16 مساء
النائب سيف الدين مخلوف، القيادي في ائتلاف الكرامة, (الإنترنت)

قال المحامي أنور أولاد لوكالة «رويترز»، إن قاضيا بالمحكمة العسكرية في تونس، أمر بإطلاق النائب سيف الدين مخلوف، القيادي في ائتلاف الكرامة، بعد ساعات من اعتقاله على يد قوات بالشرطة في زي مدني.

ومخلوف معارض بارز للرئيس قيس سعيد، وهو مطلوب للقضاء العسكري بعد أن رفعت نقابات أمنية دعوى ضده، واتهمته بالاعتداء على أمنيين في المطار قبل أشهر فيما يعرف «بقضية المطار»، وفق موقع «سويسز إنفو».

وأوضح «أولاد علي»، أن قاضي المحكمة العسكرية أخبرهم أنه طلب من الجهات الأمنية، إحضار مخلوف للمحكمة. وعقب ذلك أمر القاضي بإطلاق ودعوته للمثول أمامه يوم 27 سبتمبر الحالي.

وفي وقت سابق يوم الجمعة، نشر المحامي على صفحته على فيسبوك فيديو، يظهر سيطرة رجال بالزي المدني على شخص وطرحه أرضا قبل وضعه في سيارة.

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