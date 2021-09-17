«لقاء ودي» يجمع أمير قطر وولي العهد السعودي ومسؤول إماراتي رفيع بالبحر الأحمر

أمير قطر وولي عهد السعودية ومستشار الأمن الوطني في الإمارات, (‎مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر)

قال ‎مدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، إن لقاء وصفه بالودي والأخوي، جمع ولي العهد محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، بالبحر الأحمر.

ونشر العساكر، صورة من اللقاء، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، وعلق عليها قائلا «لقاء ودي أخوي بالبحر الأحمر، يجمع الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان»، دون أن يشير إلى موعد اللقاء أو تفاصيل أكثر حوله.

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وفي 5 يناير الحالي، استقبل بن سلمان، أمير قطر في مدينة العلا السعودية، غداة إعادة فتح الأجواء والحدود بين البلدين بعد أكثر من ثلاث سنوات من قطع العلاقات.

وكان في استقبال أمير قطر ولي العهد السعودي، الذي عانقه عند نزوله من الطائرة.