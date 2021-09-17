التحالف العسكري بقيادة السعودية يحبط هجوما جويا على مدينة جازان

منصة اعتراض صواريخ تابعة للتحالف العسكري في اليمن. (أرشيفية: الإنترنت)

أحبط التحالف العسكري بقيادة السعودية هجوما بـ«أربع طائرات مسيرة ملغومة وصاروخ باليستي ودمرها بعد أن أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مدينة جازان في جنوب السعودية»، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وفي 5 سبتمبر الجاري أُصيب طفلان سعوديان، وتضرر 14 منزلًا في مدينة الدمام، شرق السعودية، إثر اعتراض صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون، وأن «عملية الاعتراض تسببت في تناثر الشظايا على حي ضاحية الدمام ونتج عن ذلك إصابة طفل وطفلة سعوديين وتضرر 14 منزلًا سكنيًّا بأضرار خفيفة».

وفي نهاية أغسطس الماضي، أصيب ثمانية أشخاص بجروح، وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي جنوب السعودية، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب في عرقلة حركة الملاحة، حسب الإعلام الرسمي.

وتدخل التحالف العسكري بقيادة السعودية في اليمن العام 2015 دعما لحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أطاح بها الحوثيون المدعومون من إيران من السلطة، ولم يعلن الحوثيون بعد مسؤوليتهم عن الهجوم، لكن الجماعة كثيرا ما تشن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على السعودية.