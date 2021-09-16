مصر والسودان يدعوان لاستئناف مفاوضات سد النهضة بعد موقف مجلس الأمن

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 سبتمبر 2021, 08:42 مساء
جانب من إنشاءات سد النهضة. (الإنترنت)

نادت كل من مصر والسودان إلى استئناف المفاوضات حول أزمة سد النهضة الاثيوبي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بوساطة الاتحاد الإفريقي، بعد توصية صدرت عن مجلس الأمن الدولي بهذا المعنى.

ودعا مجلس الأمن الدولي أمس الأربعاء مصر وإثيوبيا والسودان باستئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي للتوصل إلى اتفاق بشأن سد النهضة المقام على نهر النيل والذي يثير توترات إقليمية، وفق وكالة «فرانس برس». 

وقال المجلس في إعلان قدمت مشروعه تونس إن الاتفاق يجب أن يكون مقبولا من الجميع وملزما حول ملء وتشغيل سد النهضة ضمن جدول زمني معقول.

مصر تطلب انخراطا إثيوبيا جادا في المفاوضات
رحبت مصر مساء أمس ببيان مجلس الأمن، وأكدت حسب بيان لوزارة الخارجية «على أن البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن حول سد النهضة، وعلى ضوء طبيعته الإلزامية (..) يفرض على أثيوبيا الانخراط بجدية وبإرادة سياسية صادقة بهدف التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزِم حول قواعد ملء وتشغيل السد».

في المقابل، جدد السودان دعوته لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي في لقاء بنظيرها الكونغولي بالخرطوم الاربعاء إن السودان يتطلع إلى أن تستأنف الأطراف العملية التفاوضية تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في أقرب الآجال، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة أن يتم تغيير المنهجية غير الفاعلة التي وسمت جولات التفاوض الماضية.

ولطالما عارضت إثيوبيا بحث قضية السد في مجلس الأمن الدولي، والأربعاء أسفت وزارة الخارجية الإثيوبية لإقحام الهيئة الدولية في «قضية تتعلق بالحق في المياه والتنمية التي تقع خارج نطاق صلاحياتها».

الموقف الإثيوبي
واليوم الخميس، جدّدت الناطقة باسم رئيس الوزراء أبيي أحمد، بيلين سيوم، التأكيد على موقف الحكومة المؤيد لمفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي. وقالت سيوم في مؤتمر صحفي إن «إثيوبيا لا تزال على موقفها الثابت بأنها نسعى إلى حل ودي»، مشددة على ضرورة أن يكون برعاية إفريقية.

وأشارت إلى التعامل بـ«إيجابية مع هذذه الدعوة الجديدة لمواصلة المحادثات». وقالت إن إثيوبيا لا تسعى إلى إلحاق الضرر بالدول المجاورة «لا سيّما إخواننا وأخواتنا في السودان ومصر».

ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سدّ النهضة المعد ليكون أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا بقدرة تصل إلى 6500 ميغاوات.

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