الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب مطار أبها

مدخل مطار أبها في منتجع أبها الجبلي جنوب غرب المملكة العربية السعودية، 12 يونيو 2019. (أ ف ب)

قالت قناة الحدث التليفزيونية إن الدفاعات الجوية السعودية دمرت اليوم الأربعاء، طائرة مسيّرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية صوب مطار أبها جنوب غرب المملكة، وفق وكالة «رويترز».

هجوم على مطار أبها أغسطس الماضي

وفي نهاية أغسطس الماضي، أصيب ثمانية أشخاص بجروح، وتضررت طائرة مدنية في هجوم بطائرة مسيّرة ضد مطار أبها الدولي جنوب السعودية، بعد ساعات من هجوم مماثل لم يوقع إصابات إنّما تسبّب في عرقلة حركة الملاحة، حسب الإعلام الرسمي.

وتدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية في اليمن بعدما أطاح الحوثيون المتحالفون مع إيران بحكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي في 2014. وأودت الحرب بأرواح عشرات الآلاف، معظمهم مدنيون، وتسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم.