تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم «داعش» في المغرب وتوقيف 3 أشخاص

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 سبتمبر 2021, 06:32 مساء
عناصر من المكتب المركزي للأبحاث القضائية يقتادون مشتبها به أمام منزل في الرشيدية، جنوب المغرب, 14 سبتمبر 2021, (أ ف ب)

أعلنت السلطات المغربية، الثلاثاء، تفكيك «خلية إرهابية» موالية لتنظيم «داعش» وتوقيف ثلاثة مشتبه فيهم، وجاء في بيان للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، نشرته وكالة الأنباء المغربية أن المشتبه فيهم الثلاثة الذين أوقفوا في مدينة الرشيدية في جنوب شرق البلاد يبلغون من العمر 37 و27 و21 سنة.

وأوضح أنهم كانوا يخططون لـ«ارتكاب جنايات ضد الأشخاص بخلفية إرهابية؛ حيث تم اختيار أحد الضحايا كهدف وشيك لعملية القتل بسبب اشتغاله في مرافق ذات منفعة عامة»، ومكنت عمليات تفتيش منازل المشتبه فيهم ومتجر أحدهم «من حجز معدات معلوماتية وذاكرتي تخزين وهواتف محمولة، وملابس شبه عسكرية، ومخطوطات عديدة مكتوبة بخط اليد وأخرى مطبوعة من الإنترنت تحرض وتمجد العمليات الإرهابية».

وأوضح البيان أن المشتبه فيه الرئيسي «كان ينشط في التجنيد والاستقطاب في صفوف أتباع التيارات الدينية التقليدية»، وكان أعضاء هذه الخلية «يتشاركون المحتويات الرقمية ذات الحمولة المتطرفة، كتلك التي توثق للعمليات الانتحارية والتصفيات الجسدية التي يقوم بها تنظيم داعش في عدة مناطق من العالم»، وقد وضع الموقوفون في «الحراسة النظرية» فيما يتواصل التحقيق لـ«الكشف عن الارتباطات المحلية والدولية لهذه الخلية الإرهابية، وتحديد جميع مخططاتها ومشاريعها التخريبية، فضلا عن توقيف كل من ثبت تورطه في الارتباط بأنشطتها المتطرفة».

منذ العام 2002، فكَّكت الشرطة المغربية أكثر من ألفي خلية إرهابية وأوقفت أكثر من 3500 شخص في إطار قضايا مرتبطة بـ«الإرهاب» وفق أرقام وفرها المكتب المركزي للأبحاث القضائية في فبراير، وفي بيانه، الثلاثاء، أكد المكتب «استمرار مخاطر التهديد الإرهابي من خلال عزم بعض التنظيمات المتطرفة على ارتكاب جرائم من شأنها المساس الخطير بالنظام العام».

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