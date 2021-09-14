«تانكر تراكرز»: رصد ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان

خارطة توضح نقطة تمركز ناقلة نفط إيرانية تفرغ حمولة زيت وقود في سورية للبنان حسبما نقلها موقع «تانكر تراكرز». (تويتر)



قالت خدمة «تانكر تراكرز» الإلكترونية لتتبع شحنات النفط، اليوم الثلاثاء، إن لديها صورًا تؤكد أن ناقلة نفط إيرانية تفرغ زيت الوقود في ميناء بانياس السوري لنقلها إلى لبنان.

وأوضحت الخدمة على تويتر: «الناقلة التي لا يمكنها توصيل شحنتها بحرًا بشكل مباشر إلى لبنان، ذهبت إلى بانياس في سورية لنقل الشحنة برًا». وأضافت أن الشحنة تحتاج إلى 1310 شاحنات لنقلها إلى لبنان، حسب وكالة «رويترز».

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وكان حسن نصر الله، زعيم جماعة حزب الله اللبنانية، المدعومة من إيران، قد قال يوم الإثنين إنّ أول سفينة تحمل زيت الوقود الإيراني لمساعدة لبنان في أزمته المالية رست في سورية يوم الأحد، وإن الشحنة من المقرر أن تصل لبنان بحلول يوم الخميس.