الخارجية السودانية تستدعي سفير إثيوبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 02:03 مساء
رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك متحدثا في الخرطوم. (أ ف ب)

قالت وزارة الخارجية السودانية إنها استدعت سفير إثيوبيا لدى الخرطوم لإبلاغه بأن 29 جثة تم العثور عليها على ضفاف نهر متاخم لإثيوبيا تعود إلى مواطنين إثيوبيين من جماعة تيجراي العرقية.

وذكرت الوزارة في بيان، نقلته وكالة «رويترز»، في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء، أنها استدعت السفير في 30 من أغسطس لإبلاغه بأنه قد تم العثور على الجثث في الفترة بين 26 يوليو والثامن من أغسطس على الجانب السوداني من نهر ستيت، الذي يُعرف في إثيوبيا باسم تيكيزي.

وأضافت أنه تم تحديد هوياتهم بواسطة بعض الأفراد الإثيوبيين المقيمين بمنطقة ود الحليو بشرق السودان. ولم يذكر البيان ملابسات الوفاة. ولم يرد دينا مفتي المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية حتى الآن على طلب للتعقيب.

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