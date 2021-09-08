78 قتيلا في معارك جديدة حول مأرب شمال اليمن

طفل يعمل على حفر قبر في تعز في جنوب شرق اليمن في 3 أبريل 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

قُتل 78 مقاتلاً من القوات الموالية للحكومة اليمنية والحوثيين في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية شمال اليمن، حسبما أفادت الأربعاء مصادر عسكرية.

وقال مصدر عسكري لوكالة «فرانس برس»: «أسفرت المعارك بين الطرفين عن مقتل أكثر من 60 من المتمردين الحوثيين في غارات جوية شنت غالبيتها في 24 ساعة الماضية، وسقوط 18 قتيلا من القوات الحكومية وجرح العشرات خلال 48 ساعة الماضية».

وأسفر النزاع في اليمن عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة. وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.