ماذا بعد انتزاع الأسرى الـ6 حريتهم؟ صدمة وارتباك إسرائيليان.. وفرحة وقلق بين الفلسطينيين

أوراق هوية الأسرى الفلسطينيين الستة الذين فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي، 6 سبتمبر 2021. (الإنترنت)

تستمر دوامة الأسئلة حول كيفية تمكن ستة أسرى فلسطينيين من الهروب من سجن إسرائيلي شديد الحراسة بدون أن يتم رصدهم أو معرفة وجهتهم، ولم تقدّم قوات الأمن التي تواصل عمليات مطاردتهم إجابات واضحة عن العملية بعد. بدأت عملية الهروب في ساعات الفجر عبر إحداث حفرة أسفل مغسلة في حمام إحدى الزنزانات في سجن جلبوع (شمال)، أفضت بهم إلى مخرج نفق صغير اكتشفه عناصر الشرطة والحراس في وقت لاحق صباح الإثنين.

هذه الأحداث قريبة بشكل أو بآخر من سيناريو فيلم «فوضى» الذي تناول النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي ويبدو أنها مستلهمة أيضا من الأفلام الهوليودية. جندت إسرائيل ترسانتها الأمنية كاملة في مهمة البحث والقبض على الفارين، وسيرت لذلك طائرات بدون طيار ونصبت نقاط تفتيش على الطرق وانتشر الجيش في محيط مدينة جنين في شمال الضفة الغربية المحتلة التي يتحدر السجناء الستة من مخيمها وقراها.

الأسرى انتزعوا حريتهم

تأتي عملية الفرار التي مضى عليها أكثر من 24 ساعة في وقت تحيي إسرائيل رأس السنة العبرية الثلاثاء. أشادت الصحف الفلسطينية بالعملية فتصدر عنوان «6 أسرى من سجن جلبوع ينتزعون حريتهم» الصفحة الأولى لصحيفة القدس المستقلة مع صورة لموقع الحفرة التي خرج منها المعتقلون وقد تجمع حولها الصحفيون والمصورون.

أما صحيفة الحياة الجديدة التابعة للسلطة الفلسطينية فكتبت «6 أسرى يفرون من سجن الجلبوع الشديد الحراسة». الناطق باسم شرطة الاحتلال الإسرائيلية في الشمال قال: «لم نحرز أي تقدم في الوقت الحالي». وأضاف: «تم حشد جميع القوات الأمنية سواء الجيش أو جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) والشرطة وحرس الحدود وجميع الوحدات الخاصة المختلفة للعثور على السجناء». لكن السلطات الإسرائيلية اصدرت أمرا قضائيا ضد نشر تفاصيل التحقيق ساريا لمدة شهر.

حارسة سجن جلبوع كانت نائمة

تبدو سيناريوهات الوجهات التي قصدها أو يمكن أن يقصدها الفارون الستة متعددة، بدءا بأماكن سكنهم في جنين أو ربما قطاع غزة. وثمة سيناريو ثالث محتمل، يتمثل في محاولتهم عبور الحدود إلى إحدى الدول المجاورة. وصرح مصدر في الشرطة لصحيفة «هآرتس» بأنه من «الوارد جدا» أن يكون الرجال قد عبروا إلى الأردن الذي لا تبعد حدوده من السجن أكثر من عشرين كيلومترًا. ووفقا للصحيفة فقد يكونون قد استقلوا سيارة على بعد ثلاثة كيلومترات من السجن.

ويتركز جزء كبير من التحقيق أيضا على كيفية نجاح الأسرى الستة بالفرار بدون أن يلحظهم أي من الحراس في السجن المعروف بأنه شديد الحراسة ومجهز بأحدث التقنيات. وبحسب إذاعة «كان» العامة الإسرائيلية فإن كاميرات المراقبة تمكنت من التقاط المعتقلين أثناء فرارهم من مخرج النفق لكن أحدا لم يكن يرصد الشاشات حينها. وأشارت الإذاعة إلى أن الحارسة المناوبة كانت نائمة.

وقال صحفي في صحيفة «معاريف» إن التحقيقات تشير إلى أن حفر النفق قد يكون استغرق خمسة أشهر. ويقضي أربعة من الفارين الستة أحكاما بالسجن مدى الحياة بينما بقي اثنان منهم موقوفين بدون أحكام بعد. وتتهمهم السلطات الإسرائيلية بتنفيذ عمليات ضد أهداف في الدولة العبرية.

فرح وقلق بين الفلسطينيين

على الأرض، فإن قصة الهروب جعلت الفارين «أبطالا» في نظر معظم الفلسطينيين بينما أشادت كل من حركتي حماس والجهاد الإسلامي بها. أما عائلات الستة فتعيش حالة من القلق حول مصيرهم، ويخشى افرادها إعادة اعتقالهم أو اغتيالهم. ففي قرية كفر دان شمال غرب جنين، التقت فرانس برس فؤاد كمنجي والد أيهم وهو أحد الفارين من السجن الإسرائيلي. وقال الأب «كان الخبر صدمة، آمل من رب العالمين أن يبقيه حيا ويمد في عمره ويتنسم الحرية مع كل الشباب». وبحسب الأب «استدعونا (الجانب الإسرائيلي) لمقابلة وسألونا ماذا دار من حديث بيني وبينه (أيهم) في آخر زيارة».

أما في مخيم المدينة التي شهدت في الفترة الأخيرة مواجهات عديدة بين الشبان الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية، فكانت عائلة زكريا الزبيدي القائد السابق في «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح، تتابع نشرات الأخبار. وقال عمه جمال الزبيدي: «سمعنا بالخبر من وسائل التواصل الاجتماعي وفيسبوك». وأضاف لـ«فرانس برس»: «كنا فرحين جدا، فرح مع قلق حول مصير زكريا والشبان الذين معه» وتابع «لكن الحمدلله حتى الآن الأخبار جيدة».