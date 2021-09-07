غارات إسرائيلية على غزة.. وإطلاق بالونات حارقة من القطاع

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 07 سبتمبر 2021, 08:56 صباحا
فلسطينيون يحرقون إطارات خلال تظاهرة على السياج بين غزة والأراضي المحتلة، 28 أغسطس 2021، (ا ف ب)

شنّت مقاتلات حربية إسرائيلية منتصف ليل «الإثنين - الثلاثاء» غارات جوية على قطاع غزة، الذي أطلقت منه بالونات حارقة باتجاه الأراضي المحتلة.

وقال مصدر أمني في مدينة غزة إنّ طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ عدّة على موقع تدريب تابع لكتائب عزّ الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، شرق مدينة خانيونس في جنوب القطاع، حسب وكالة «فرانس برس».

وعلى الحدود الشمالية للقطاع، قال شاهد عيان إنّ المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفة على الأقلّ شرقي مخيم جباليا، فيما لم تسفر الغارات عن وقوع إصابات، وفق مصادر طبية فلسطينية.

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي في بيان، شنّ غارات جويّة استهدفت «ورشة تابعة لحماس لتصنيع الصواريخ إلى جانب مجمّع عسكري في مدينة خانيونس يحتوي على مصنع إسمنت يستخدم لبناء أنفاق إرهابية».

في حين، قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم في بيان إنّ «القصف الصهيوني على القطاع محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا، خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستّة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع».

وأطلقت القوات الإسرائيلية الإثنين عملية واسعة بحثاً عن ستة معتقلين أمنيين فلسطينيين، بينهم زكريا الزبيدي القائد السابق في «كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح، إثر فرارهم من سجن عبر نفق حفروه أسفل مغسلة، وفق ما أفاد مسؤولون.

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