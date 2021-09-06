فرار 6 أسرى فلسطينيين بينهم قائد عسكري سابق من سجن إسرائيلي

صورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لعناصر شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال معاينة فتحة النفق الذي تحرر منه الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع، 6 سبتمبر 2021. (فيسبوك)

تحرر ستة أسرى فلسطينيين من أحد السجون الإسرائيلية عبر نفق حفروه أسفل السجن، فيما شرعت قوات الأمن بحملة بحث واسعة عن المجموعة التي تضم قياديا بارزا في حركة فتح، وفق ما أفاد مسؤولون.

وبحسب بيان صادر عن مصلحة السجون الإسرائيلية، فقد تم كشف العملية التي وصفها رئيس الوزراء نفتالي بينيت بأنها «حادث خطير»، قرابة الثالثة فجر اليوم الإثنين، وفق وكالة «فرانس برس».

ومن بين الفارين من سجن جلبوع، الواقع شمال الأراضي المحتلة، القائد السابق لـ«كتائب شهداء الأقصى» الجناح العسكري لحركة فتح زكريا الزبيدي.

وكشف نادي الأسير الفسطيني هويات الأسرى الستة الذين تمكنوا من الفرار من سجن «جلبوع» الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، وكذلك معلومات أخرى تخصهم. ووفقا للقائمة التي نشرها «نادي السير»، فإن الأسرى الفارين هم:

• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة - جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.

• الأسير محمد قاسم عارضة (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير أيهم نايف كممجي (35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.

• الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019 .

• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.

صورة تداولتها منصات التواصل الاجتماعي لفتحة النفق الذي تحرر منه الأسرى الفلسطينيون في سجن جلبوع، 6 سبتمبر 2021. (فيسبوك)