لبنان: وفد حكومي في دمشق لبحث استجرار الطاقة عبر سورية

وزيرة الدفاع والخارجية بحكومة تصريف الأعمال زينة عكر. (الإنترنت)

يزور وفد وزاري لبناني السبت دمشق، وفق ما أفادت وزارة الإعلام السورية، في أول زيارة رسمية حكومية رفيعة المستوى إلى سورية منذ اندلاع النزاع قبل عشر سنوات، بهدف بحث استجرار الطاقة والغاز من مصر والأردن عبر سورية.

وأوردت وزارة الإعلام السورية في دعوة للصحفيين في دمشق أن وزير الخارجية فيصل المقداد سيستقبل السبت عند معبر «المصنع - جديدة يابوس» الحدودي الوفد اللبناني المؤلف من نائبة رئيس حكومة تصريف الأعمال وزيرة الدفاع والخارجية زينة عكر، ووزير المالية غازي وزني، ووزير الطاقة ريمون غجر، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم، وسيعقد الطرفان لقاء في وزارة الخارجية السورية، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

ومنذ اندلاع النزاع في سورية عام 2011، طغت انقسامات كبرى بين القوى السياسية في لبنان إزاء العلاقة مع دمشق ومن ثمّ مشاركة حزب الله في القتال إلى جانب القوات الحكومية. واتبع لبنان رسميا مبدأ «النأي بالنفس» عن حرب سورية.

وحافظ البلدان على علاقات دبلوماسية بينهما، إلا أنّ الزيارات الرسمية تراجعت إلى حدّ كبير، واقتصرت على مبادرات فردية من وزراء وشخصيات يمثلون أحزاباً حليفة لدمشق، على رأسها حزب الله الذي يدعو إلى الانفتاح الرسمي على سورية، الأمر الذي ترفضه قوى سياسية أخرى، وشارك لبنان في نوفمبر الماضي عبر وفد مصغر في مؤتمر دعت اليه روسيا في دمشق لبحث قضية اللاجئين.

وقال مصدر في وزارة الطاقة اللبنانية لـ«فرانس برس» إن زيارة السبت «تندرج في إطار التأكد من قدرة الدولة السورية على السير بمشروع»، استجرار الغاز المصري عبر الأردن ثم سورية وصولاً إلى شمال لبنان.

وأشار إلى أنه من المتوقع «إعادة إحياء» اتفاقية موقعة في العام 2009 تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر سورية، وأعلنت الرئاسة اللبنانية الشهر الماضي تبلغها موافقة واشنطن على مساعدة لبنان على استجرار الطاقة الكهربائية والغاز من مصر والأردن مروراً بسورية فلبنان، البلد الغارق منذ نحو عامين في انهيار اقتصادي غير مسبوق شلّ قدرته على استيراد سلع حيوية على رأسها الوقود، ويعني التعهد الأميركي عملياً، موافقة واشنطن على استثناء لبنان من العقوبات الدولية المفروضة على سورية بسبب النزاع، والتي تحظر القيام بأي تعاملات مالية أو تجارية معها.

ويتفاوض لبنان منذ أكثر من سنة مع القاهرة لاستجرار الطاقة والغاز عبر الأردن وسورية، وفق ما كان مصدر مطلع على الملف أفاد «فرانس برس»، إلا أن العقوبات الأميركية على سورية شكلت دائماً عقبة أمام الاتفاق. وعلى وقع انهيار اقتصادي صنفه البنك الدولي بين الأسوأ في العالم منذ 1850. ويشهد لبنان منذ أشهر أزمة محروقات متفاقمة تنعكس بشكل كبير على مختلف القطاعات من مستشفيات وأفران واتصالات ومواد غذائية.

وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسسة كهرباء لبنان على توفير تغذية معقولة لكافة المناطق، ما أدى إلى رفع ساعات التقنين لتتجاوز 22 ساعة يومياً. ولم تعد المولدات الخاصة قادرة على تأمين المازوت اللازم لتغطية ساعات انقطاع الكهرباء.