تونس: منظمة دولية تدعو الرئيس قيس سعيد لإنهاء العمل بالإجراءات «التعسفية»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 سبتمبر 2021, 06:30 مساء
الرئيس التونسي قيس سعيّد. (أ ف ب)

دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، اليوم الجمعة، الرئيس التونسي قيس سعيّد الذي تولى السلطة التنفيذية نهاية يوليو إلى إنهاء العمل بالإجراءات «التعسفية» و«المقيدة» للحريات، وفقًا لوكالة «فرانس برس»، حيث في 25 يوليو، قرّر سعيّد الذي انتخب نهاية العام 2019 بغالبية تعليق عمل البرلمان وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية.

وجرى منذ إعلان قراراته الاستثنائية منع العديد من الشخصيات السياسية والنواب ورجال الأعمال من السفر، كما أخضع بعضهم إلى الإقامة الجبرية ضمن حملة «تطهير» ومقاومة الفساد، ما أثار مخاوف منظمات حقوقية حيال تراجع محتمل للحريات في البلاد.

وطالبت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في بيان الجمعة الرئيس قيس سعيّد بـ«وقف فوري للإجراءات المقيدة للحرية والتي فرضها وزير الداخلية على عدد كبير من المواطنين»، كما أكدت المنظمة على «ضمان احترام تعهدات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان دون شروط».

ومنذ 25 يوليو «تضاعفت القيود المفروضة على الحريات وشملت اليوم طيفا واسعا من التونسيين وبالخصوص السياسيين والنواب والقضاة والمحامين ورجال الأعمال»، حسب المنظمة.

واعتبرت في البيان أن «قيود المراقبة الأمنية تبدو وكأنها توظف اليوم لخدمة مصالح سياسية».

 وأكدت أن هؤلاء الأشخاص «ضحية» قيود جرى فرضها «دون قاعدة قانونية لمدة غير محدودة ودون تبريرات ودون هدف واضح ودون تصريح قضائي».

كما دعت المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية في تونس إلى «لعب دورها بشكل تام» في حماية حقوق الانسان ودولة القانون والدفاع عنها.

وأحصت «منظمة العفو الدولية» نهاية أغسطس إخضاع خمسين شخصا على الأقل لقرار منع سفر «غير قانوني وتعسفي» طاول قضاة وموظفين ورجال أعمال ونائب في البرلمان، وترفض رئاسة الجمهورية ووزارة العدل التعليق على هذه القرارات.

بدورها اتهمت نقابة الصحفيين التونسيين رئاسة الجمهورية باتباع «سياسة التعتيم» تجاه الصحفيين، ولم يعين بعد سعيّد رئيسا للحكومة وفريق عمله، كما لم يكشف عن خارطة الطريق التي سيعتمدها مستقبلا والتي طالبت بها العديد من الأحزاب السياسية والنقابات والمنظمات.

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