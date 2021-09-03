عام دراسي جديد في اليمن في ظل الحرب و«كورونا»

أطفال يمنيون في مجمّع مدرستهم المدمّر في تعز، 30 أغسطس 2021، (ا ف ب)

مع بداية العام الدراسي الجديد في اليمن، يفترش عشرات الطلاب في تعز الأرض داخل منزل غير مجهّز أصبح مقرا لمدرسة الثلايا، في بلد يجد فيه ملايين الأطفال أنفسهم بلا مقاعد دراسية، وحتى بدون مدارس، في خضم موجة إصابات جديدة بفيروس «كورونا» المستجد.

كما تسبب النزاع الدائر في اليمن منذ سبع سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين، بجعل أكثر من 2500 مدرسة في البلاد غير صالحة للاستخدام، بحسب ما نقلته وكالة «فرانس برس» عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسف».

وفي مدرسة الثلايا، يتلقّى الطلاب الدروس داخل صفوف مكتظة وغير مجهزة وسط نقص للخدمات، وعدم توفر بيئة صحية ملائمة داخل المدرسة، التي بادرت بسبب الاكتظاظ، إلى إعطاء بعض الحصص في الباحة المحيطة في المنزل وحتى فوق السطح.

ويروي الطفل ليث كامل سيف الذي يدرس في الصف السابع «ندرس يوما في الأرض الفارغة ويوم آخر ندرس على السطح وفي أيام ندرس في الشارع. منذ أربع سنوات نرغب في أن ننتقل إلى مدرسة (حقيقية)».

وتعز في جنوب غرب اليمن، هي إحدى أكثر المدن تأثّرا بالحرب منذ بدأ النزاع في منتصف 2014، وتخضع المدينة التي تحيط بها الجبال ويقطنها نحو 600 ألف شخص، لسيطرة القوات الحكومية، لكن المتمردين يحاصرونها منذ سنوات، ويقصفونها بشكل متكرر.

ويدرس 900 طالب في مدرسة الثلايا التي تقع في منطقة صينة جنوب غرب مدينة تعز، ويدفع كل طالب مبلغ 700 ريال يمني (دولار واحد) سنويا للمدرسة لتوفير إيجار المبنى الذي تستأجره.

هروب الأطفال من التعليم

ويعترف المعلمون بأنّ البيئة المتوفرة غير مناسبة للتعليم ما يتسبّب بتسرّب وهروب الكثير من الطلابن وتقول المعلمة آسيا أمين احمد إن «الازدحام كثير للغاية هنا لهذا يمرض الأطفال كثيرا، ولا توجد لدينا خدمات صحية والنوافذ غير مغلقة».

من جهته، يؤكّد مدير المدرسة عبدالغني مهيوب أنّ «هناك تسرّب للطلاب بسبب عدم وجود خدمات أساسية مثل دورات المياه أو الكراسي. نعيش في العراء وغالبية الطلاب في بعض الفصول يتواجدون خارج المدرسة في ساحة المدرسة».

ويستقبل اليمن العام الدراسي الجديد وسط موجة ثالثة من الإصابات بـ«كورونا» تجتاح البلاد، إذ سُجّل في البلد البالغ عدد سكانه 30 مليون نسمة، رسميا نحو 8000 إصابة، حسب الحكومة، فيما لا يعلن المتمردون الحوثيون الذين يسيطرون على غالبية مناطق شمال اليمن عن الإصابات في المناطق الخاضعة لسلطتهم.

ويدور نزاع في اليمن منذ منتصف 2014 بين المتمرّدين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وجزء كبير من شمال البلاد وغربها، وحكومة يدعمها تحالف عسكري تقوده السعودية، وتسبّبت الحرب في مقتل عشرات الآلاف معظمهم من المدنيين، ونزوح نحو 3,3 مليون شخص عن ديارهم بينما يحتاج 24,1 مليون يمني أو أكثر من 80% من السكان إلى المساعدة، وفقاً للمنظمة الأممية.