«قمة القاهرة» تستعيد الزخم حول القضية الفلسطينية

السيسي يناقش مع عباس وعبد الله الثاني الوضع في القدس (قمة القاهرة)، الخميس، 2 سبتمبر 2021 (الديوان الملكي الهاشمي)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، الخميس، في ختام قمة ثلاثية بالعاصمة القاهرة، أن «الحل العادل والشامل» للقضية الفلسطينية مفتاح استقرار المنطقة.

البيان الختامي لقمة القاهرة

جاء ذلك في البيان الختامي لقمة القاهرة الذي أكد «مركزية القضية الفلسطينية»، و«مواقف مصر والأردن الثابتة في دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة، وفي مقدمتها حقه في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية الصلة ومبادرة السلام العربية».

وأضاف البيان الختامي الذي نشره الديوان الملكي الهاشمي،أن «تناولت القمة الاتصالات والتحركات الأخيرة التي قامت بها البلدان الثلاثة على المستويين الإقليمي والدولي لاسيما تلك المستهدفة إيجاد أفق سياسي حقيقي لإعادة الجهود الفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين».

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وأكد القادة أن «السلام العادل والشامل والدائم يشكل خياراً استراتيجياً وضرورة للأمن والسلم الإقليميين والدوليين يجب أن تتكاتف جميع الجهود لتحقيقه». كما وجه القادة «المسؤولين في الدول الثلاثة للعمل معًا من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الشركاء لإحياء عملية السلام».

قمة القاهرة ترفض الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد فرص السلام

وأشار البيان إلى أن الزعماء الثلاثة أكدوا «رفضهم الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة بما فيها بناء المستوطنات وتوسعتها في الضفة الغربية المحتلة وبما فيها القدس الشرقية ومصادرة الأراضي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم».

ورحب القادة بالجهود التي تبذلها مصر لتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، ودعوا المجتمع الدولي لبذل جهوده لتخفيف الأزمة الإنسانية في القطاع، من خلال المشاركة في جهود الإعمار وحث إسرائيل على التجاوب مع الاحتياجات الأساسية والإنسانية لأهل القطاع، اتساقًا مع مسؤولياتها وفقا للقانون الدولي.

قمة القاهرة تدعو لاستمرار دعم الأونروا

كما أكدوا أهمية استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتوفير الدعم المالي الذي تحتاجه للحفاظ على قدرتها في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي. وفي الختام، اتفق القادة على عقد القمة القادمة في المملكة الأردنية الهاشمية في وقت يحدد لاحقاً.

وفي هذا السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» إنّ عباس دان الانتهاكات الاسرائيلية و«اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحماية جيش الاحتلال»، في إشارة إلى الفلسطينيين المهددين بالطرد في القدس الشرقية.

ويولى الأردن اهتمامًا خاصًا بالقدس بصفته مسؤولا عن الوقف فيها، وبالتالي عن المسجد الأقصى. وكان الأردن ثاني بلد عربي يوقع اتفاقية سلام مع إسرائيل عام 1994 بعد 15 عاما من مصر التي وجهت منتصف أغسطس دعوة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي نافتالي بينيت لزيارتها وهو أمر نادر منذ توقيع معاهدة السلام بين البدين عام 1979.

وحذر الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون الفلطسينية سعيد أبو علي الخميس من خطر مشروع «تسوية الحقوق العقارية وتسجيل الأراضي» الذي يعطي «حقوق ملكية» لليهود القادرين على اثبات اقامة علائلاتهم في القدس الشرقية قبل العام 1948.

وقال أبو علي «هذا المشروع هو جزء لا يتجزأ من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في المدينة». وبعدما أعاد بادين منح مساعدات بملايين الدولارات للفلسطينيين، قد يقوم كذلك باعادة فتح القنصلية العامة الأميركية في القدس التي تعنى بالشؤون الفلطسينية والتي كان ترامب أغلقها مثيرا استياء دوليًا.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة فتح القنصلية الأميركية بأنها «فكرة سيئة ترسل رسالة سيئة»، ويمكن أن تؤدي إلى «زعزعة استقرار الحكومة».