إيتان نائيه أول سفير إسرائيلي لدى البحرين

إيتان نائيه أول سفير إسرائيلي لدى البحرين. (أرشيفية: الإنترنت)

عيّنت إسرائيل أول سفير لها لدى البحرين بعد تطبيع العلاقات مع المملكة العام الماضي، وذلك وفق ما ذكر حساب باللغة العربية للحكومة الإسرائيلية على «تويتر».

وعمل السفير إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيسا موقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي، وفق وكالة «رويترز».

وفي سبتمبر 2020، وقعت الإمارات والبحرين اتفاقين بوساطة أميركية لإقامة علاقات مع إسرائيل، في خطوة حذا السودان والمغرب حذوها لاحقا. ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.