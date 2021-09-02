أبوظبي تلغي الحجر الصحي للمسافرين المطعمين

رجل يسجل بياناته قبل تلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد في مركز للتطعيم في دبي في 3 فبراير 2021. (أرشيفية: أ ف ب)

أعلنت أبوظبي، اليوم الخميس، إلغاء الحجر الصحي للمسافرين المطعّمين، ابتداءً من الأحد المقبل، بينما لم تسجل الإمارات أي وفيات جديدة جراء «كوفيد-19» للمرة الأولى منذ منتصف نوفمبر العام الماضي.

وكانت الإمارات أعلنت نهاية الشهر الماضي أنها ستستأنف استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعّمين من جميع الدول وذلك قبيل استضافة معرض «إكسبو 2020» العالمي في دبي.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في بيان نقلا عن لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا إنه سيتعين «على جميع السياح المطعّمين قبل السفر إلى الإمارة تسجيل شهادة التطعيم في الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية»، وفقا لوكالة «فرانس برس».

كما يتعين عليهم عند الإقلاع «إبراز نتيجة سلبية لفحص مسحة الأنف استُلمت خلال 48 قبل موعد الرحلة». وكانت العاصمة الإماراتية تفرض حجرا صحيا على الواصلين إليها. والخميس، أعلنت وزارة الصحة الإماراتية 975 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، وعدم تسجيل أي حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية وذلك للمرة الأولى منذ 14 نوفمبر.



وتستعد دبي لاستضافة معرض إكسبو العالمي ابتداءً من أكتوبر المقبل ولمدة ستة أشهر. وتراهن الإمارة على المعرض الذي تأجل افتتاحه لسنة بسبب الفيروس، لاستقطاب ملايين الزوار. وبدأت الإمارات حملة وطنية للتلقيح ضدّ كوفيد19 في ديسمبر بعدما رخّصت للقاحي سينوفارم الصيني وفايزر - بايونتيك الأميركي-الألماني. ومذّاك رخّصت الإمارات للقاح ثالث هو أسترازينيكا البريطاني السويدي ثم لقاح «سبوتنيك في» الروسي.

وسجّلت الإمارات حتى الآن أكثر من 720 ألف إصابة بكوفيد-19، منها 2043 حالة وفاة. وحصل أكثر من 70% السكان على جرعتي لقاح.