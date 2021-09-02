65 قتيلا في معارك حول مأرب شمال اليمن خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 سبتمبر 2021, 08:49 صباحا
مقاتل حكومي داخل مدرعة في محافظة مأرب، 19 يونيو 2021، (ا ف ب)

قُتل 65 مقاتلًا من القوات الموالية للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين خلال الساعات الـ48 الماضية، في معارك جديدة حول مدينة مأرب الاستراتيجية شمال اليمن، حسبما أفادت الخميس مصادر عسكرية وطبية.

وقال مسؤول في القوات الحكومية لوكالة «فرانس برس» إن «22 من المقاتلين الموالين للحكومة قُتلوا وأصيب خمسون، فيما قُتل 43 متمردًا حوثيًا في الساعات الـ48 الماضية» في مناطق تقع إلى جنوب المدينة.

وصعّد المتمردون الموالون لإيران حملتهم على مأرب منذ فبراير، آخر معاقل السلطة المعترف بها دوليًّا في شمال البلد الغارق في الحرب، بهدف وضع يدهم على كامل الشمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة وواشنطن لوقف الحرب.

وقُتل مئات من الطرفين في المعارك الدامية وسط سعي الحوثيين الحثيث للسيطرة على المدينة الواقعة في محافظة غنية بالنفط، ما قد يعزز موقعهم في أي مفاوضات مستقبلية محتملة.

وبحسب المسؤول العسكري، فإن المعارك التي تراجعت حدّتها بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، عادت لتستعر قبل يومين مع شن المتمردين المدعومين من إيران هجمات على مواقع للقوات الحكومية.

وتمكّن المتمردون من تحقيق تقدم في المناطق الواقعة إلى الجنوب من مدينة، بحسب المسؤول العسكري، رغم غارات التحالف العسكري بقيادة السعودية.

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