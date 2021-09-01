«فرانس برس»: وفد قطري في كابل لمناقشات استئناف الملاحة

حطّت طائرة قطرية تحمل على متنها فريقًا فنيًا في كابل، الأربعاء، لمناقشة استئناف عمليات الملاحة في مطار العاصمة الأفغانية والبحث في تقديم المساعدة بعد سيطرة طالبان وانسحاب القوات الأجنبية، على ما أفاد مصدر مطلّع على الملف لوكالة «فرانس برس».

ونقلت الوكالة عن المصدر قوله: «حطّت طائرة قطرية تحمل فريقًا فنيًا في كابل في وقت سابق اليوم لمناقشة استئناف العمليات في المطار»، مضيفًا: «في حين لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن تقديم المساعدة الفنية؛ فإن الفريق الفني القطري أطلق هذا النقاش بناء على طلب الطرف الآخر».