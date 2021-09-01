استئناف الدراسة في الأردن بعد انقطاع دام عاما ونصف

طالبات في مدرسة حكومية في «عين الباشا»، شمال غرب عمان، 1 سبتمبر 2021. (أ ف ب)

بدأت المدارس في الأردن، الأربعاء، باستقبال طلابها البالغ عددهم نحو 2.2 مليون بعد انقطاع استمر نحو عام ونصف مع إنهاء الحكومة أبرز الإجراءات التي فرضت لمواجهة جائحة «كوفيد 19».

وتوجه الطلاب إلى مدارسهم وفق نظام الصفوف الفردي لليوم والزوجي ليوم غد بهدف توزيع الكتب وجداول الحصص والتدريب على البروتوكول الصحي، وفقا لنظام وضعته وزارة التربية والتعليم. وقسمت الصفوف إلى فردية تضم الصف الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشر، وزوجية تضم الثاني والرابع والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر. وتبدأ العملية التعليمية في الصفوف بشكل رسمي الأحد، وفق وكالة «فرانس برس».

وتأتي عودة الطلاب إلى المدارس في إطار المرحلة الثالثة من خطة حكومية لإعادة فتح القطاعات مع عودة غالبية مظاهر الحياة الطبيعية وإلغاء حظر التجول بمختلف أشكاله مع حلول الأول من سبتمبر.

وتوقف التدريس في مدارس الأردن منتصف مارس 2020 مع بدء تفشي فيروس «كورونا» في العالم، كإجراء احترازي. وكانت هناك عودة قصيرة للتعليم في المدارس في فبراير الماضي لكنها ما لبثت أن توقفت وتحولت للتعلم عن بعد بسبب ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس.

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وقالت مديرة مدرسة «عين جالوت» الثانوية للبنات في عمان بسمة القضاة، لـ«فرانس برس» إن «فرحة الطالبات وفرحة أولياء الأمور اليوم كبيرة بالعودة إلى التعليم الوجاهي». وأضافت المديرة، التي وضعت كمامة سوداء وكانت تتفقد الطالبات: «هناك تركيز غير مسبوق (...) على البروتوكول الصحي وتحديد مساحة متر مربع لكل طالب ووضع الكمامات وعدم استخدام الطالب لأدوات زميله». وأشارت إلى تعقيم المدرسة ومرافقها بشكل عام.

من جهتها، قالت شهد وهي طالبة في الصف الأول ثانوي وضعت كمامة زرقاء وارتدت زي طالبات المدارس الحكومية الثانوية الأخضر: «إن عودة التعليم الوجاهي أفضل بالنسبة لنا»، وأضافت: «نفهم ما يُشرح بشكل أفضل بكثير من المنصات. والتفاعل مباشر ويشعر الطالب بأنه مشارك بشكل أكبر ويسأل ويتفاعل». وأشارت إلى أن «التعلم عن بعد لا يوجد فيه جدية، ويمكن تأجيل الدروس وعدم الالتزام بمواعيدها، بينما في التعليم الوجاهي هناك التزام وتقيد».

فرضت الحكومة في مارس 2020 حظر التجول أيام الجمعة وليلا في أيام الأسبوع لمواجهة فيروس «كورونا»، ثم أُلغي حظر التجول أيام الجمعة في أبريل الماضي وخُفض عدد ساعات الحظر الليلي في أيام الأسبوع بعد انخفاض أعداد الإصابات اليومية، وصولا إلى إلغائه اعتبارا من الأربعاء.

بلغ إجمالي عدد الإصابات في الأردن منذ بدء الجائحة 797 ألفا و126 حالة بينها 10 آلاف و411 وفاة. وخفض الأردن سن التلقيح ضد فيروس «كورونا» في يوليو الماضي إلى 12 عاما. ومن أصل عشرة ملايين نسمة، تجاوز عدد الذين تلقوا جرعتين من اللقاح في المملكة 2.9 مليون شخص، بينما تلقى نحو 3.4 ملايين جرعة واحدة.