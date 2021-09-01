هولندا ثالث دولة تقرر نقل سفارتها من كابل للدوحة

وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ. (الإنترنت)

أعلنت وزيرة الخارجية الهولندية سيغريد كاغ، في الدوحة، الأربعاء، أن بلادها قررت نقل سفارتها من كابل إلى العاصمة القطرية في أعقاب الانسحاب الأميركي من أفغانستان، بعد خطوة مماثلة من الولايات المتحدة وبريطانيا.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن الوزيرة قولها في مؤتمر صحفي مع نظيرها القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تعلب بلاده دورا رئيسيا في المحادثات مع طالبان: «طلبت (من قطر) الموافقة على نقل سفارة هولندا من كابل إلى الدوحة».

وأثنت على الدور القطري قائلة: «أعتقد أننا جميعًا نتطلع نحو قطر»، مضيفة أنها طلبت من الدوحة «استخدام نفوذها لمساعدة جميع الأطراف في أفغانستان للوصول إلى اتفاق سياسي شامل يضمن الاستقرار والازدهار».

كما حذّرت من «عودة أفغانستان لتصبح قاعدة للمنظمات الإرهابية، لذا فإن مسألة مكافحة الإرهاب أمر مهم للغاية».

ويخشى المجتمع الدولي والدول الأوروبية خصوصا أن تستغل الجماعات المتطرفة الأحداث في هذا البلد لتعزيز صفوفها بعد خروج القوات الأجنبية.