التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار أبها

قوات حكومية يمنية خلال المعارك في مأرب، 14 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض صباح الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة؛ ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة، لكن دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء «اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي»، مشيرا إلى «تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار». واعتبر التحالف «محاولة الميليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت قناة الإخبارية الحكومية إنّ «شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات»، وأضافت: «في بداية الإصابة كان هناك توقف (للرحلات) لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار». ونشرت المحطة تقريرا مصورا من داخل المطار مع استئناف حركة الملاحة الدولية بعد ذلك.

في وقت سابق عن هذا الهجوم، أعلن التحالف «اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران» في جنوب المملكة.

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وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية. وخلال أغسطس، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون خصوصا باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غرب البلاد.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة.

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

ومن المقرّر أن يباشر السويدي هانس غروندبرغ رسميا في الخامس من سبتمبر مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.