التحالف بقيادة السعودية يعترض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه مطار أبها

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 31 أغسطس 2021, 09:38 صباحا
قوات حكومية يمنية خلال المعارك في مأرب، 14 فبراير 2021. (أ ف ب)

أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن أنه اعترض صباح الثلاثاء، طائرة مسيّرة مفخخة أطلقها المتمردون اليمنيون استهدفت مطار أبها الدولي في جنوب غرب المملكة؛ ما تسبب في توقف قصير لحركة الملاحة، لكن دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف إعلانه في وقت مبكر من صباح الثلاثاء «اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة مفخخة حاولت الهجوم على مطار أبها الدولي»، مشيرا إلى «تناثر الشظايا جراء الاعتراض في محيط المطار دون إصابات أو أضرار». واعتبر التحالف «محاولة الميليشيا الاعتداء على مطار أبها بطريقة متعمدة جريمة حرب»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقالت قناة الإخبارية الحكومية إنّ «شظايا الطائرة بعد اعتراضها أصابت بعض الأجزاء بالمطار باتجاه مدرج الطائرات»،  وأضافت: «في بداية الإصابة كان هناك توقف (للرحلات) لضمان سلامة الطائرات القادمة والمغادرة وكذلك المدنيين المتواجدين داخل المطار». ونشرت المحطة تقريرا مصورا من داخل المطار مع استئناف حركة الملاحة الدولية بعد ذلك.

في وقت سابق عن هذا الهجوم، أعلن التحالف «اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه نجران» في جنوب المملكة.

- 8 قتلى في قصف على مأرب.. والتحالف بقيادة السعودية «يوقف» عملياته باليمن

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية. وخلال أغسطس، تزايدت وتيرة هجمات الطائرات المسيرة التي يشنها المتمردون الحوثيون خصوصا باتجاه مدينة خميس مشيط في جنوب غرب البلاد.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعا داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014. وأسفر النزاع عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، بينهم العديد من المدنيين، وفق منظمات إنسانية عدة

وفيما تضغط الأمم المتحدة وواشنطن من أجل إنهاء الحرب، يطالب الحوثيون بإعادة فتح مطار صنعاء المغلق في ظل حصار سعودي منذ العام 2016، قبل أي وقف لإطلاق النار أو مفاوضات.

ومن المقرّر أن يباشر السويدي هانس غروندبرغ رسميا في الخامس من سبتمبر مهامه في منصب المبعوث الخاص إلى اليمن خلفاً للبريطاني مارتن غريفيث.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

يوفنتوس يودع كريستيانو ببيان بعد انضمام كين
رياضة عالمية
تعرف على آخر عسكري أميركي غادر أفغانستان
دولى
«طالبان» تعليقا على الانسحاب الأميركي: «لقد صنعنا التاريخ»
دولى
البنتاغون يعلن خروج آخر جندي أميركي من أفغانستان بعد حرب استمرت 20 سنة
دولى
موسكو تتوسط لـ«طالبان» لدى واشنطن بخصوص الاحتياطي النقدي الأفغاني
دولى
العوكلي لعون: أعتذر عن عدم قبول تكليفي مهام رئيس مؤسسة النفط
ليبيا
محمد لينو: كلنا اشتركنا في اختيار حكومة الوحدة
ليبيا
صالح همة: لا يمكن سحب الثقة من حكومة الوحدة قبل إيجاد البديل
ليبيا
إبراهيم الدرسي: الدبيبة تجاوز التفاهمات في مبادرة القاهرة
ليبيا
كوبيش أمام «الجوار الليبي»: نأمل إقرار القاعدة الدستورية في الأيام المقبلة
ليبيا
النويري: لا مانع من استجواب الحكومة قبل اعتماد الميزانية
ليبيا
العباني: على «النواب» إصدار القاعدة الدستورية وعدم الالتفات «للأجسام الموازية»
ليبيا
عيسى العريبي: وجود وليد اللافي في الحكومة غير مقبول
ليبيا
معيتيق يدعو عقيلة صالح إلى «مبادرة وطنية»
ليبيا
الصحة العالمية تحذر من وفاة أكثر من 200 ألف شخص في أوروبا بحلول 1 ديسمبر
دولى
«إيدا» يغرق نيو أورلينز الأميركية في الظلام
دولى
اجتماع دول جوار ليبيا في الجزائر.. سباق دبلوماسي وسط توتر إقليمي
ليبيا
الجفاف يهدد سورية جراء تراجع مستوى نهر الفرات ومناوشات سياسية
عربى
 المزيد من عربى

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

كافاني يمنح رونالدو رقمه المفضل